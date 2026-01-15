comscore
X के Grok पर नहीं बनाई जा सकेंगी Bikini इमेज, लगी अश्लील कंटेंट पर लगाम

Elon Musk के चैटबॉट Grok से जुड़ी बड़ी खबर आई है। इस चैटबॉट पर अब बिकिनी और अश्लील इमेज नहीं बनाई जा सकेगी। यह कदम ब्रिटेन सरकार की सख्त चेतावनी को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 15, 2026, 11:16 AM (IST)

Grok Video generation feature

photo icon Grok Controversy has taken a new turn with its ban in Malaysia and Indonesia.

Elon Musk के AI चैटबॉट Grok को बिकिनी इमेज ट्रेंड की वजह से दुनियाभर में काफी आलोचना झेलनी पड़ी है। भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों के सख्त आदेश के बाद इमेज जेनरेशन टूल को हाल ही में पेड किया गया। इससे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पेड यूजर्स ही तस्वीर बना सकते हैं। हालांकि, अब प्लेटफॉर्म में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस पर अनुचित तस्वीरें नहीं बनाई जा सकेंगी। news और पढें: Elon Musk ने Grok के इस्तेमाल को लेकर किया बड़ा ऐलान, अब सभी नहीं बना पाएंगे इमेज

बिकिनी इमेज पर लगी रोक

The Telegraph की रिपोर्ट के अनुसार, Grok के जरिए अब महिलाओं की बिकिनी और आपत्तिजनक पोज वाली इमेज नहीं बनाई जा सकेंगी। यह बदलाव UK में देखने को मिला है। यूजर्स द्वारा प्रॉम्प्ट एंटर करने पर चैटबॉट में ‘Unfortunately, I can’t generate that kind of image’ मैसेज मिल रहा है। news और पढें: 2026 में Neuralink करेगी ब्रेन इम्प्लांट डिवाइस का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, Elon Musk ने किया बड़ा दावा

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि महिलाओं को स्विमसूट वाली तस्वीर बनाने को कहा गया, तो चैटबॉट ने I am sorry, but I can’t generate or edit images to put real people का रिप्लाई दिया। वहीं, दूसरी तरफ कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टेस्टिंग के वक्त चैटबॉट को अश्लील इमेज जनरेट करते देखा गया। news और पढें: Elon Musk ने X और Grok AI के जरिए लॉन्च किया ये खास फीचर, अब फोटो में दिखेगा Santa Claus, जानें कैसे

सरकार के आदेश पर किया बदलाव

माना जा रहा है कि X ने ग्रोक की पॉलिसी में बदलाव ब्रिटेन की सरकार की चेतावनी को ध्यान में रखकर किया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने साफ कर दिया था कि अगर X ने ग्रोक में बदलाव नहीं किया, तो उसे बैन कर दिया जाएगा। इसके साथ भारतीय सरकार ने भी चैटबॉट से अश्लील कंटेंट को जल्द से जल्द हटाने को कहा।

क्या है मामला ?

दिसंबर 2025 से जनवरी 2016 के पहले सप्ताह तक ग्रोक द्वारा महिलाओं की बिकिनी और नाबालिगों की अश्लील फोटो बनाई गई, जो सोशल मीडिया पर बिकिनी ट्रेंड के नाम से खूब वायरल हुआ। इस दौरान डीपफेक इमेज भी बनाई गई। इसको लेकर खूब बवाल हुआ। दुनियाभर की सरकारों ने ग्रोक की आलोचना की। साथ ही, प्राइवेसी को लेकर सवाल उठाए और बैन करने की बात भी कही गई। इस वजह से अब कंपनी चैटबॉट को सुधार रही है।