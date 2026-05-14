X में आया कमाल का ‘History’ फीचर, अब नहीं खोएंगे पुराने पोस्ट

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 14, 2026, 11:59 AM (IST)
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ ने अपने यूजर्स के लिए नया ‘History’ फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर का मकसद यूजर्स को उनकी पुरानी एक्टिविटी एक ही जगह पर आसानी से दोबारा देखने की सुविधा देना है। अब यूजर्स उन पोस्ट, वीडियो, आर्टिकल और लाइक किए गए कंटेंट तक जल्दी पहुंच सकेंगे, जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। कंपनी ने इस फीचर को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया है, जो अक्सर टाइमलाइन पर कोई जरूरी पोस्ट देखने के बाद उसे बाद में ढूंढ नहीं पाते। फिलहाल यह फीचर सबसे पहले iOS यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है और धीरे-धीरे बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, नया History सेक्शन पुराने Bookmarks फीचर की जगह लेगा और यूजर्स को ज्यादा व्यवस्थित अनुभव देगा। और पढें: X App का बड़ा अपडेट, आया ड्राफ्ट सिंक फीचर, मिलेगा ये कामाल का फायदा
X पर लंबे समय से एक बड़ी समस्या यह रही है कि यहां कंटेंट बहुत तेजी से टाइमलाइन में नीचे चला जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, वायरल वीडियो या किसी बड़े ट्रेंड के दौरान पोस्ट कुछ ही मिनटों में गायब जैसी हो जाती हैं। ऐसे में यूजर्स को वही पोस्ट दोबारा ढूंढने के लिए काफी देर तक स्क्रॉल करना पड़ता था। इसी परेशानी को कम करने के लिए कंपनी ने नया History फीचर पेश किया है। यह फीचर एक पर्सनल एक्टिविटी आर्काइव की तरह काम करेगा, जहां यूजर्स अपनी पुरानी इंटरैक्शन हिस्ट्री देख सकेंगे। इससे लोगों को हर जरूरी पोस्ट को अलग से सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी का कहना है कि इससे प्लेटफॉर्म का अनुभव पहले से ज्यादा आसान और कम फ्रस्ट्रेटिंग बनेगा।
नए History फीचर की सबसे खास बात यह है कि यह मैन्युअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह की एक्टिविटी को एक साथ जोड़ता है। उदाहरण के लिए Bookmarks और Likes वे चीजें हैं जिन्हें यूजर्स खुद सेव या लाइक करते हैं, जबकि Videos और Articles सेक्शन में X अपने आप उन वीडियो और आर्टिकल्स को ट्रैक करेगा जिन्हें यूजर ने देखा या खोला है। इससे प्लेटफॉर्म यूजर्स की कंटेंट देखने की आदतों को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। यह फीचर काफी हद तक YouTube और दूसरी स्ट्रीमिंग ऐप्स के वॉच-हिस्ट्री सिस्टम जैसा माना जा रहा है, जहां लोग बाद में आसानी से अपनी देखी हुई चीजों तक पहुंच सकते हैं। नए अपडेट के बाद History सेक्शन के अंदर चार अलग-अलग टैब दिखाई देंगे Bookmarks, Likes, Videos और Articles, इससे अधूरे आर्टिकल, जरूरी पोस्ट या पहले देखे गए वीडियो दोबारा खोजना बेहद आसान हो जाएगा।
हालांकि इस फीचर के साथ प्राइवेसी को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि अब X यूजर्स की देखने और पढ़ने की आदतों का ज्यादा डेटा इकट्ठा करेगा। कुछ लोगों को यह प्राइवेसी के लिहाज से चिंता का विषय लग सकता है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इससे रिकमेंडेशन सिस्टम बेहतर होगा और यूजर्स को उनकी पसंद के अनुसार ज्यादा रिलेटेड कंटेंट दिखाई देगा। X ने साफ किया है कि History सेक्शन पूरी तरह प्राइवेट रहेगा और इसे केवल अकाउंट ओनर ही देख पाएगा, फिलहाल यह फीचर सीमित यूजर्स तक पहुंच रहा है लेकिन शुरुआती टेस्टिंग और फीडबैक के बाद जल्द ही इसे एंड्रॉयड और बाकी डिवाइसेज पर भी लॉन्च किया जा सकता है।
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