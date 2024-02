UPI Server Down: देशभर में लोग UPI डाउन होने की वजह से परेशान हैं। लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यूपीआई डाउन होने की शिकायत की। इसके अलावा, कई यूजर्स ने आउटेज डिटेक्ट करने वाली वेबसाइट Downdetector पर भी यूपीआई डाउन होने की जानकारी दी। कुछ ही समय बाद NPCI ने X (Twitter) हैंडल के जरिए यूपीआई डाउन होने की बात कबूली और ऑफिशियल बयान जारी किया है।

X (Twitter) के जरिए कई लोगों ने Unified Payments Interface (UPI) डाउन होने की शिकायत की है। यूजर्स का कहना है कि वह विभिन्न UPI ऐप्स जैसे Google Pay, PhonePe, BHIM यहां तक की Paytm के जरिए ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। यूजर्स बैंक के यूपीआई के जरिए भी पेमेंट करने में असक्षम हैं, जिसमें HDFC Bank, Bank Of Baroda, Bank of Maharashtra, State Bank of India (SBI), Kotak Mahindra Bank आदि शामिल हैं।

@bankofbaroda is your bank server is down? Unable to make payment from any upi app pic.twitter.com/NUuv6LY2NP — ujjwaal mehta (@iamujjwaal) February 6, 2024

Yes, this is @HDFC_Bank! Nothing is going with new-age banking. Mobile Banking, UPI, Trading Account… everything is down when you badly need it. The bank makes you frustrated at the merchant when you initiate payment through UPI.

Please look into it. @RBI @FinMinIndia pic.twitter.com/95pCnswV5U — a common man (@soumyos) February 6, 2024

Maturity is when you start wondering how your money can make more money, not just what it can buy.#Kotak811 #Money — Kotak811 (@kotak811) February 5, 2024

NPCI ने X (Twitter) के जरिए यूपीआई डाउन होने की समस्या को कबूला और बताया कि कुछ बैंक के इंटरनल इशू के कारण इस तरह की समस्या सामने आई है। NPCI सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहा है। साथ ही एनपीसीआई ने कहा कि वह उन बैंक के साथ इस समस्या को फिक्स करने पर काम कर रहे हैं।

Regret inconvenience on UPI connectivity as few of the banks are having some internal technical issues. NPCI systems are working fine and we are working with these banks to ensure quick resolution. — NPCI (@NPCI_NPCI) February 6, 2024



जैसे कि हमने बताया कई यूजर्स ने आउटेज डिटेक्ट करने वाली वेबसाइट Downdetector पर भी UPI डाउन होने की शिकायत की है। Downdetector पर SBI, HDFC Bandk, UPI, Bank of baroda, Kotak, Google pay आदि ट्रेंड कर रहे हैं। 6 फरवरी रात 8 बजे तक 108 लोग UPI डाउन होने की शिकायत कर चुके हैं।

बता दें, हाल ही में RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को उनकी कई सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश 29 फरवरी के बाद से लागू हो जाएगा। इसी बीच UPI सर्वर डाउन होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल पेमेंट पर इन दिनों संकट के बादल छाए हुए है, ऐसे में हो सके तो घर से कैश लेकर चलें।