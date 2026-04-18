फोन चोरी होने पर न करें देरी, तुरंत करें ये काम, नहीं तो खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 18, 2026, 04:38 PM (IST)
आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी में अहम जगह बना ली है। इस डिवाइस का इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग तक सीमित नहीं रह गया बल्कि ऑनलाइन पेमेंट और बैंकिंग जैसे अहम कार्य भी इसके जरिए किए जाते हैं। ऐसे में फोन चोरी हो जाए, तो अच्छी खासी परेशानी खड़ी हो जाती है। इससे निजी जानकारी के साथ बैंक अकाउंट पर भी खतरा मंडराने लगता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि फोन चोरी होने पर क्या कदम उठाने चाहिए, जिससे पर्सनल डेटा और बैंक अकाउंट सुरक्षित रहे। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है, तो इसका जवाब आपको यहां मिलेगा।
हम आपको इस खबर में यह बताने जा रहे हैं कि स्मार्टफोन चोरी होने पर क्या करना है, जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी और मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी। आपके साथ स्कैम होने की संभावना भी न के बराबर हो जाएगी।
1. स्मार्टफोन चोरी होने के बाद सबसे पहले कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करके अपने गूगल अकाउंट को ब्लॉक करें या उसे लॉग-आउट कर दें। अगर आप iPhone यूज करते हैं, तो आप फायंड माय आईफोन के माध्यम से फोन को लॉक करें या फिर फैक्टरी रीसेट कर दें। इससे आपके हैंडसेट में मौजूद सारा डेटा गलत हाथों में जाने से पहले डिलीट हो जाएगा।
2. स्मार्टफोन चोरी होने के बाद दूसरे फोन से अपने बैंक को कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके नंबर को जानकारी दें। इसके साथ UPI सेवा को बंद करवा दें। इस कदम से आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा और चोर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।
3. पासवर्ड एक ऐसा जरिया है, जिससे फेसबुक, जीमेल और गूगल अकाउंट सुरक्षित रहते हैं। चोरी होने के बाद पासवर्ड को जल्दी से जल्दी बदलें, जिससे कोई भी अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
4. पासवर्ड बदलने के बाद सिम बंद कराना बहुत अहम है। इसके लिए आप अपने सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। इससे आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। कोई भी आपके नंबर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
5. फोन चोरी होने पर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर Sanchar Saathi सरकारी पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करें।
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