Sony जल्द लॉन्च करेगा WF-1000XM6 Earbuds में ये शानदार कलर, लीक में हुआ खुलासा

Sony अपने फेमस TWS Earbuds WF-1000XM6 को नए कलर में लॉन्च करने वाला है। हाल ही में कुछ लीक रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस बार Sony अपने Earbuds को ज्यादा कलर ऑप्शन्स के साथ मार्केट में उतार सकती है। कहा जा रहा है कि नया कलर 'Sandpink' हो सकता है। अभी तक Earbuds की कोई ऑफिसियल या लीक तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन यह प्रीमियम यानी हाई-एंड रेंज के Earbuds माने जा रहे है और इसकी कीमत भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है।

पहले के मॉडल्स से क्या अलग होगा

पिछले साल Sony ने WF-1000XM5 को केवल ब्लैक और प्लेटिनम सिल्वर कलर में लॉन्च किया था। बाद में कंपनी ने 2024 में स्मोकी पिंक (Smoky Pink) वेरिएंट भी पेश किया। शुरुआती अनुमान यह थे कि WF-1000XM6 के साथ भी Sony वही रणनीति अपनाएगा, लेकिन नए लीक से पता चला है कि कंपनी शुरुआत में ही Sandpink कलर पेश कर सकती है। इससे यूजर्स को पहले से ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि नया Sandpink कलर पहले वाले Smoky Pink से कितना अलग होगा।

लॉन्च डेट और कीमत

अभी तक Sony ने WF-1000XM6 के लॉन्च डेट, कीमत या कलर ऑप्शन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ये Earbuds 12 फरवरी के आस-पास लॉन्च हो सकते हैं। अमेरिका में इसकी कीमत $329.99 (लगभग ₹30,350) और यूरोप में EUR 299.99 (लगभग ₹33,100) होने की संभावना है। Sony के Earbuds में हमेशा से प्रीमियम फीचर्स होते हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि WF-1000XM6 में भी बेहतर ऑडियो क्वालिटी और एडवांस्ड नॉइज कैंसलेशन फीचर्स होंगे।

नए Earbuds में कौन-कौन से फीचर्स मिल सकते हैं

Sony WF-1000XM5 के फीचर्स को देखें तो इसमें 8.4mm डायनामिक ड्राइवर X, Integrated Processor V2 और QN2e चिप्स शामिल हैं जो नॉइज कैंसलेशन को बेहतर बनाते हैं। यह SBC, AAC, LDAC और LC3 कोडेक्स को सपोर्ट करता है, साथ ही DSEE Extreme अपस्केलिंग और एंबिएंट साउंड मोड भी मिलता है। ब्लूटूथ 5.3, मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी, गूगल फास्ट पेयर, हेड ट्रैकिंग और 360 रियलिटी ऑडियो जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। IPX4 रेटिंग के साथ WF-1000XM5 में ANC ऑन करने पर 8 घंटे, ऑफ करने पर 12 घंटे और चार्जिंग केस के साथ कुल 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है।

