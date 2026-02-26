comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Samsung Galaxy Buds 4 4 Pro Launched In India Price Features Colors Specs

Samsung ने लॉन्च किए Galaxy Buds 4 और 4 Pro, हेड जेस्चर और एडाप्टिव ANC के साथ मिलेंगे ये दमदार फीचर्स, कीमत बस इतनी

Samsung ने भारत में Galaxy Buds 4 और Galaxy Buds 4 Pro लॉन्च कर दिए हैं। ये नए TWS ईयरबड्स प्रीमियम डिजाइन, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं। खास बात है एडाप्टिव ANC और हेड जेस्चर सपोर्ट, जिससे कॉल और म्यूजिक बिना फोन छुए कंट्रोल किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 26, 2026, 12:35 AM (IST)

Samsung Galaxy Buds 4 Pro
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Samsung ने भारत में अपने नए फ्लैगशिप TWS ईयरबड्स Samsung Galaxy Buds 4 Pro और Samsung Galaxy Buds 4 को लॉन्च कर दिया है। इन ईयरबड्स को कंपनी ने अपने बड़े इवेंट Galaxy Unpacked 2026 के दौरान पेश किया, जहां Samsung Galaxy S26 series भी लॉन्च की गई। Galaxy Buds 4 सीरीज में प्रीमियम डिजाइन और एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इस बार कंपनी ने ईयरबड्स के डिजाइन में बदलाव किया है और नया चार्जिंग केस भी पेश किया है। साथ ही हेड जेस्चर सपोर्ट जैसी नई टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा गया है, जिससे यूजर्स बिना फोन छुए कॉल और म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। news और पढें: लॉन्च से पहले लीक हुई Samsung Galaxy Buds 4 और Samsung Galaxy Buds 4 Pro की तस्वीरें, डिजाइन आया सामने

Galaxy Buds 4 और Buds 4 Pro की कीमत कितनी है और कहां मिलेंगे?

अगर कीमत की बात करें तो Samsung Galaxy Buds 4 की भारत में कीमत 16,999 रुपये रखी गई है। वहीं Galaxy Buds 4 Pro की कीमत 22,999 रुपये है। कंपनी के ये नए TWS ईयरबड्स देश में Amazon और Samsung इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। कलर ऑप्शन की बात करें तो Galaxy Buds 4 Pro को ब्लैक, पिंक गोल्ड और व्हाइट कलर में लॉन्च किया गया है। वहीं स्टैंडर्ड Galaxy Buds 4 ब्लैक और व्हाइट कलर में उपलब्ध होगा। अमेरिका में Galaxy Buds 4 Pro की कीमत 249 डॉलर (करीब 23,000 रुपये) और Galaxy Buds 4 की कीमत 179 डॉलर (लगभग 16,000 रुपये) रखी गई है। news और पढें: Flipkart Sale में Apple के AirPods Pro 2 पर मिल रहा 8,690 रुपए का जबरदस्त डिस्काउंटट

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

खबर अभी अपडेट की जा रही है…