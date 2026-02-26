Samsung ने लॉन्च किए Galaxy Buds 4 और 4 Pro, हेड जेस्चर और एडाप्टिव ANC के साथ मिलेंगे ये दमदार फीचर्स, कीमत बस इतनी

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 26, 2026, 12:35 AM (IST)
Samsung ने भारत में अपने नए फ्लैगशिप TWS ईयरबड्स Samsung Galaxy Buds 4 Pro और Samsung Galaxy Buds 4 को लॉन्च कर दिया है। इन ईयरबड्स को कंपनी ने अपने बड़े इवेंट Galaxy Unpacked 2026 के दौरान पेश किया, जहां Samsung Galaxy S26 series भी लॉन्च की गई। Galaxy Buds 4 सीरीज में प्रीमियम डिजाइन और एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इस बार कंपनी ने ईयरबड्स के डिजाइन में बदलाव किया है और नया चार्जिंग केस भी पेश किया है। साथ ही हेड जेस्चर सपोर्ट जैसी नई टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा गया है, जिससे यूजर्स बिना फोन छुए कॉल और म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। और पढें: लॉन्च से पहले लीक हुई Samsung Galaxy Buds 4 और Samsung Galaxy Buds 4 Pro की तस्वीरें, डिजाइन आया सामने
अगर कीमत की बात करें तो Samsung Galaxy Buds 4 की भारत में कीमत 16,999 रुपये रखी गई है। वहीं Galaxy Buds 4 Pro की कीमत 22,999 रुपये है। कंपनी के ये नए TWS ईयरबड्स देश में Amazon और Samsung इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। कलर ऑप्शन की बात करें तो Galaxy Buds 4 Pro को ब्लैक, पिंक गोल्ड और व्हाइट कलर में लॉन्च किया गया है। वहीं स्टैंडर्ड Galaxy Buds 4 ब्लैक और व्हाइट कलर में उपलब्ध होगा। अमेरिका में Galaxy Buds 4 Pro की कीमत 249 डॉलर (करीब 23,000 रुपये) और Galaxy Buds 4 की कीमत 179 डॉलर (लगभग 16,000 रुपये) रखी गई है। और पढें: Flipkart Sale में Apple के AirPods Pro 2 पर मिल रहा 8,690 रुपए का जबरदस्त डिस्काउंटट
खबर अभी अपडेट की जा रही है…
