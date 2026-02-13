Gemini सपोर्ट के साथ आए Sony के नए ईयरबड्स, 25% ज्यादा पावरफुल मिलेगा ANC

Sony ने अपने नए प्रीमियम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स Sony WF-1000XM6 को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह नया मॉडल पिछले WF-1000XM5 के मुकाबले 25% तक बेहतर एक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC) देते है। नए ईयरबड्स में चार माइक्रोफोन दिए गए हैं, जो खासकर मिड और हाई फ्रीक्वेंसी की आवाजों को ज्यादा बेहतर तरीके से कम करते हैं। डिजाइन में भी बदलाव किया गया है और कंपनी का कहना है कि यह मॉडल पहले से 11% ज्यादा स्लिम है, जिससे यह कानों में ज्यादा आरामदायक फिट होगा। बैटरी लाइफ की बात करें तो ANC ऑन रहने पर यह 8 घंटे तक और सामान्य यूज में 12 घंटे तक चल सकता है। और पढें: Sony के इस खास Earbuds की लॉन्च डेट हुई कन्फर्म, बस इतनी हो सकती है कीमत

क्या है Sony WF-1000XM6 की कीमत

कीमत की बात करें तो Sony WF-1000XM6 की कीमत अमेरिका में 329.99 डॉलर (करीब 35,500 रुपये) रखी गई है। ये ईयरबड्स फिलहाल प्लेटिनम सिल्वर और ब्लैक कलर में उपलब्ध हैं। इन्हें कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Amazon और Best Buy जैसे Authorized Stores से खरीदा जा सकता है, हालांकि भारत में लॉन्च को लेकर अभी तक कंपनी ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। और पढें: Sony जल्द लॉन्च करेगा WF-1000XM6 Earbuds में ये शानदार कलर, लीक में हुआ खुलासा

डुअल प्रोसेसर और नए ड्राइवर

फीचर्स की बात करें तो Sony WF-1000XM6 में डुअल प्रोसेसर दिए गए हैं, जिनमें HD Noise Canceling Processor QN3e और Integrated Processor V2 शामिल हैं। नया मॉडल 32-बिट प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है, जो पहले के 24-बिट के मुकाबले बेहतर साउंड क्वालिटी देने में मदद करता है। इसमें नया ड्राइवर यूनिट और बेहतर डायफ्राम डिजाइन दिया गया है, जिससे Deep Bass और साफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मिलती है। यह Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme और 360 Reality Audio को सपोर्ट करता है। यूजर्स Sony Sound Connect App के जरिए 10-बैंड इक्वलाइजर को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। और पढें: Sony ने लॉन्च किए अनोखे LinkBuds Clip, मिलेगा ओपन-ईयर डिजाइन, इतनी है कीमत

Gemini सपोर्ट और AI कॉलिंग फीचर

कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हर ईयरबड में दो माइक्रोफोन और बोन कंडक्शन सेंसर दिया गया है। AI बीमफॉर्मिंग नॉइज रिडक्शन एल्गोरिद्म की मदद से शोरगुल वाले माहौल में भी साफ आवाज सुनाई देती है। इसमें Auto Play, Adaptive Sound Control और Quick Access जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं, खास बात यह है कि इसमें Gemini सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर्स हैंड्स-फ्री वॉयस असिस्टेंस का फायदा उठा सकते हैं और Gemini Live के जरिए बातचीत भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें बड़ी एंटीना और Bluetooth LE Audio का सपोर्ट है, जिससे लो-लेटेंसी और स्थिर कनेक्शन मिलता है। ये ईयरबड्स IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं, यानी हल्की पानी की छींटों से सुरक्षित हैं।