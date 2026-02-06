Sony के इस खास Earbuds की लॉन्च डेट हुई कन्फर्म, बस इतनी हो सकती है कीमत

Sony ने अपने अगले जनरेशन के फ्लैगशिप True Wireless Earbuds Sony WF-1000XM6 के लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। कंपनी ने बताया है कि यह नए प्रीमियम TWS ईयरबड्स 12 फरवरी को पेश किए जाएंगे। यह मॉडल मौजूदा WF-1000XM5 का अपग्रेड वर्जन होगा और इसमें बेहतर डिजाइन, शानदार साउंड क्वालिटी और एडवांस नॉइज कैंसलेशन जैसे कई बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं। Sony के टीजर और हालिया लीक से साफ है कि कंपनी इस बार ईयरबड्स को और ज्यादा कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश बनाने पर फोकस कर रही है। हालांकि भारत में लॉन्च को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन उम्मीद है कि ग्लोबल लॉन्च के कुछ महीनों बाद यह भारत में भी दस्तक दे सकता है।

लॉन्च डेट क्या है और इसका डिजाइन कैसा होगा

Sony WF-1000XM6 को 12 फरवरी सुबह 8 बजे PT (भारत में रात 9:30 बजे) लॉन्च किया जाएगा। यह लॉन्च लगभग तीन साल बाद हो रहा है क्योंकि WF-1000XM5 को जुलाई 2023 में पेश किया गया था। डिजाइन की बात करें तो नए ईयरबड्स ब्लैक और सिल्वर कलर में आ सकते हैं, साथ ही एक नया Sandpink शेड भी देखने को मिल सकता है। लीक के अनुसार, WF-1000XM6 का चार्जिंग केस पहले से ज्यादा पतला और हल्का होगा, जिससे इसे जेब में रखना और कैरी करना आसान हो जाएगा। Sony इस बार कम्फर्ट और पोर्टेबिलिटी पर खास ध्यान दे रही है।

कौन-कौन से नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी मिल सकती हैं

फीचर्स की बात करें तो Sony WF-1000XM6 कंपनी के पहले TWS ईयरबड्स हो सकते हैं, जिनमें DSEE Ultimate टेक्नोलॉजी दी जाएगी। यह टेक्नोलॉजी नए MediaTek MT2855 चिप पर आधारित होगी, जो रियल-टाइम ऑडियो अपस्केलिंग करके साउंड को और ज्यादा क्लियर और डिटेल्ड बनाएगी। इसके अलावा ANC यानी एक्टिव नॉइज कैंसलेशन पहले से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। बैटरी लाइफ में भी सुधार की उम्मीद है, साथ ही कॉल क्वालिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। ईयरबड्स में IPX4 वॉटर रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है, जिससे हल्की बारिश और पसीने में भी इन्हें बिना डर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

कीमत कितनी हो सकती है

कीमत की बात करें तो एक थाई रिटेलर ने Sony WF-1000XM6 को THB 11,990 (करीब ₹34,700) में लिस्ट किया है। वहीं यूरोप में इसकी कीमत EUR 299.99 (लगभग ₹32,500) और अमेरिका में $329.99 (करीब ₹30,200) हो सकती है। माना जा रहा है कि यह WF-1000XM5 के मुकाबले थोड़ा महंगा होगा, याद दिला दें कि मौजूदा WF-1000XM5 में 8.4mm Dynamic Driver X, Bluetooth 5.3, LDAC सपोर्ट, 360 Reality Audio और शानदार बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। ऐसे में WF-1000XM6 से यूजर्स को और भी बेहतर साउंड, दमदार ANC और प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलने की पूरी उम्मीद है।