Samsung यूजर्स के लिए गुड न्यूज! Galaxy S26 Ultra फोन होगा सस्ता! कीमत लीक

Samsung Galaxy S26 सीरीज अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे सकती है। लॉन्च से पहले सीरीज की विभिन्न तरह की लीक्स सामने आ रही है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में सैमसंग की नेक्स्ट जनरेशन फ्लैगशिप सीरीज की कीमतें लीक हुई है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो इस साल कंपनी अपनी गैलेक्सी एस26 सीरीज की प्राइजिंग स्ट्रैटेजी में बदलाव करने वाली है। अगर आप सैमसंग लवर हैं और सैमसंग की इस प्रीमियम सीरीज को खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, तो यह खबर आपको खुश करने वाली है। आइए जानते हैं कैसे।

Winfuture की लेटेस्ट रिपोर्ट में टिप्सटर Roland Quandt का हवाला देते हुए Samsung Galaxy S26 सीरीज की कीमतें लीक की है। रिपोर्ट की मानें, तो कंपनी इस साल यूं तो नई सीरीज के ज्यादातर मॉडल्स को Samsung Galaxy S25 सीरीज के मॉडल्स की तुलना में ज्यादा कीमत में लाने वाली है। हालांकि, फ्लैगशिप मॉडल Samsung Galaxy S26 Ultra फोन के 256GB व 512GB स्टोरेज मॉडल को सस्ते में लेकर आया जासकता है। वहीं, 1TB मॉडल की कीमत Samsung Galaxy S25 Ultra के समान हो सकती है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Price leak online

लीक रिपोर्ट की मानें, तो Samsung Galaxy S26 फोन को कंपनी SEK 11,990 (लगभग 1.25 लाख रुपये) में पेश किया जा सकता है। आपको बता दें, पिछले साल कंपनी ने Samsung Galaxy S25 फोन को लगभग 1.15 लाख रुपये में पेश किया था।

Galaxy S26+ में थोड़ा अलग पैटर्न इस्तेमाल किया जाने वाला है। लीक के मुताबिक, इसके 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत SEK 14,490 (लगभग 1.56 लाख रुपये) होगी, जो कि Galaxy S25+ के बराबर ही है। 512GB स्टोरेज मॉडल SEK 16,990 (लगभग 1.77 लाख रुपये) में आ सकता है।

Samsung Galaxy S26 Ultra की बात करें, तो फोन के 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत SEK 16,990 ( लगभग 1.77 लाख रुपये) होगी। बता दें, कंपनी ने Galaxy S25 Ultra को 1.88 लाख रुपये की कीमत में पेश किया था। वहीं, 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत SEK 18,990 (लगभग 1.98 लाख रुपये) होगी। 1TB मॉडल SEK 22,490 (लगभग 2.34 लाख) में दस्तक देगा।