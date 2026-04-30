17000 रुपए से कम में खरीदें ये 7 जबरदस्त फ्रिज, गर्मी में ठंडक का सस्ता जुगाड़

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आपके घर के लिए कौन सा फ्रिज सही रहेगा?

घर के लिए सही फ्रिज चुनना आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आपको हर चीज में बैलेंस चाहिए, कीमत, फीचर्स और बिजली बचत, तो Haier अच्छा ऑप्शन है। अगर आप भरोसेमंद ब्रांड और कम आवाज वाला फ्रिज चाहते हैं, तो Samsung सही रहेगा, लंबी वारंटी और टेंशन-फ्री इस्तेमाल के लिए Godrej बेहतर है, ज्यादा स्टोरेज और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए IFB चुन सकते हैं, वहीं अगर आपका बजट कम है, तो Whirlpool सबसे किफायती ऑप्शन है। इसलिए खरीदते समय साइज, कैपेसिटी और बिजली खपत जरूर ध्यान में रखें।