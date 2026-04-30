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17000 रुपए से कम में खरीदें ये 7 जबरदस्त फ्रिज, गर्मी में ठंडक का सस्ता जुगाड़

Best Refrigerators Under 17000 Rupee in India 2026 Top Budget Fridges for Summer Cooling: 17,000 रुपए से कम में मिल रहे जबरदस्त फ्रिज। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha| Published: Apr 30, 2026, 12:17 PM (IST)

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Samsung 4 Star Digital Inverter Refrigeratorzoom icon
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Samsung 4 Star Digital Inverter Refrigerator

यह 183 लीटर का फ्रिज डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसमें वन-टच डिफ्रॉस्ट फीचर है, जिससे बर्फ हटाने में आसानी होती है। यह कम आवाज में चलता है, इसलिए घर में शोर नहीं करता। इसकी कीमत 16,990 रुपए है।

Haier 5 Star Direct Cool Single Door Refrigeratorzoom icon
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Haier 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator

यह 190 लीटर का फ्रिज छोटे परिवार के लिए बढ़िया है। इसमें बड़ा वेजिटेबल बॉक्स मिलता है, जिससे सब्जियां आराम से स्टोर हो जाती हैं। इसकी खास बात है कि यह लगभग 1 घंटे में बर्फ जमा देता है, 5 स्टार रेटिंग होने से बिजली की खपत भी कम होती है। अगर आप कम बिजली बिल और फास्ट कूलिंग चाहते हैं, तो यह अच्छा ऑप्शन है। इसकी कीमत 15,290 रुपए है।

Godrej 5 Star Single Door Refrigeratorzoom icon
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Godrej 5 Star Single Door Refrigerator

यह 185 लीटर का फ्रिज स्टाइलिश डिजाइन और मजबूत ग्लास शेल्फ के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 5 साल की पूरी वारंटी, जो पूरे फ्रिज पर मिलती है। इसकी कीमत 16,490 रुपए है।

IFB 5 Star Direct Cool Refrigeratorzoom icon
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IFB 5 Star Direct Cool Refrigerator

यह 197 लीटर का फ्रिज बाकी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसमें ज्यादा सामान रखा जा सकता है। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल फीचर है, जिससे फल और सब्जियां ज्यादा समय तक ताजा रहती हैं। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज और फ्रेशनेस चाहिए, तो यह अच्छा ऑप्शन है। इसकी कीमत 16,490 रुपए है।

Whirlpool 3 Star Direct Cool Refrigeratorzoom icon
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Whirlpool 3 Star Direct Cool Refrigerator

यह 184 लीटर का फ्रिज है। इसमें बेसिक कूलिंग और अच्छा स्टोरेज मिलता है, कई जगहों पर फ्री इंस्टॉलेशन भी मिलता है। इसकी कीमत 13,990 रुपए है।

SHARP 187 L Direct Cool Single Door Refrigeratorzoom icon
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SHARP 187 L Direct Cool Single Door Refrigerator

यह 187 लीटर का फ्रिज 2 स्टार रेटिंग के साथ आता है। अगर आप कम बजट में थोड़ा बड़ा फ्रिज लेना चाहते हैं, तो यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 13,500 है।

LLOYD 178L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigeratorzoom icon
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LLOYD 178L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator

यह 178 लीटर का फ्रिज 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली कंजप्शन ठीक-ठाक रहता है। इस पर बैंक ऑफर भी मिल सकता है, जिससे कीमत और कम हो जाती है। इसकी कीमत 14,290 रुपए है।

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आपके घर के लिए कौन सा फ्रिज सही रहेगा?

घर के लिए सही फ्रिज चुनना आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आपको हर चीज में बैलेंस चाहिए, कीमत, फीचर्स और बिजली बचत, तो Haier अच्छा ऑप्शन है। अगर आप भरोसेमंद ब्रांड और कम आवाज वाला फ्रिज चाहते हैं, तो Samsung सही रहेगा, लंबी वारंटी और टेंशन-फ्री इस्तेमाल के लिए Godrej बेहतर है, ज्यादा स्टोरेज और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए IFB चुन सकते हैं, वहीं अगर आपका बजट कम है, तो Whirlpool सबसे किफायती ऑप्शन है। इसलिए खरीदते समय साइज, कैपेसिटी और बिजली खपत जरूर ध्यान में रखें।