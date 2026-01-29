Samsung Next-Generation AR Glasses 2026 में होंगे लॉन्च, मिल सकते हैं ये फीचर्स

और पढें: Google Search में बड़ा AI अपडेट, Gemini 3 से अब सर्च हुआ और ज्यादा स्मार्ट

Samsung लंबे समय से स्मार्ट वियरेबल डिवाइस पर काम कर रहा है और अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपने next-generation AR (Augmented Reality) Glasses को 2026 में लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है। हाल ही में हुई Samsung Electronics की earnings call के दौरान Mobile Experience (MX) डिवीजन के Executive Vice President Seong Cho ने बताया कि कंपनी स्मार्टफोन के साथ-साथ नए फॉर्म फैक्टर्स, खासकर AR ग्लासेस में ‘rich & immersive multimodal AI experience’ देने पर फोकस कर रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में यूजर टेक्नोलॉजी के साथ सिर्फ टच या आवाज से नहीं, बल्कि कई तरीकों से इंटरैक्ट कर पाएंगे। और पढें: Google Android XR ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ लॉन्च, मिलेंगे एडवांस फीचर्स

Samsung AR Glasses का डिजाइन कैसे होगा ?

पिछले साल Samsung के AR Glasses को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आई थीं। इन ग्लासेस का कोडनेम ‘Haen‘ बताया गया था, जो दक्षिण कोरिया के एक शहर के नाम पर रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन स्मार्ट ग्लासेस का डिजाइन काफी पतला और हल्का होगा, ताकि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से पहना जा सके। इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि ये अलग-अलग चेहरे के आकार के लोगों के लिए आरामदायक हों। शुरुआती जानकारी में यह भी कहा गया था कि ये ग्लासेस दिखने में आम चश्मे या सनग्लासेस जैसे ही होंगे, ताकि लोग बिना झिझक इन्हें इस्तेमाल कर सकें।

Samsung AR Glasses में कौन-कौन से फीचर्स मिल सकते हैं?

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि First Generation के Samsung स्मार्ट ग्लासेस में AR डिस्प्ले नहीं होगा यानी ये बिल्कुल Meta Ray-Ban Smart Glasses की तरह काम कर सकते हैं। इनमें वीडियो रिकॉर्डिंग, म्यूजिक सुनना, कॉल करना और सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयर करने जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इनमें कैमरा और कई तरह के सेंसर दिए जा सकते हैं, जो मोशन ट्रैकिंग और आसपास के माहौल को समझने में मदद करेंगे।

Samsung के AR Glasses Android XR OS पर कर सकते हैं काम

रिपोर्ट्स के अनुसार, Samsung के AR Glasses Android XR OS पर काम कर सकते हैं, जो खास तौर पर XR डिवाइस के लिए बनाया गया नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें Galaxy XR हेडसेट जैसी डिवाइस का सपोर्ट भी होगा। सबसे खास बात यह है कि इन ग्लासेस में multimodal AI और Gemini AI इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है, जिससे यूजर का अनुभव और भी स्मार्ट हो जाएगा। पहले यह कहा जा रहा था कि AR डिस्प्ले वाला मॉडल 2027 में आएगा लेकिन Samsung के लेटेस्ट बयान के बाद उम्मीद है कि ये AR ग्लासेस तय समय से पहले भी लॉन्च हो सकते हैं।

