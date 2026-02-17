लॉन्च से पहले लीक हुई Samsung Galaxy Buds 4 और Samsung Galaxy Buds 4 Pro की तस्वीरें, डिजाइन आया सामने

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 17, 2026, 03:18 PM (IST)
Samsung 25 फरवरी को अपने पहले Galaxy Unpacked 2026 इवेंट में बड़े लॉन्च की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इवेंट में कंपनी अपनी नई Samsung Galaxy S26 Series के साथ-साथ Next Generation के वायरलेस ईयरबड्स Samsung Galaxy Buds 4 और Samsung Galaxy Buds 4 Pro को भी पेश कर सकती है। लॉन्च से पहले इन दोनों मॉडल्स के कथित रेंडर्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं, जिससे इनके डिजाइन और लुक की झलक मिल गई है। लीक तस्वीरों से साफ है कि कंपनी ने डिजाइन में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं किया है, लेकिन कुछ प्रीमियम टच जरूर जोड़ने की कोशिश की गई है। और पढें: Samsung Galaxy Unpacked 2026: आ गई मेगा इवेंट की डेट, इस दिन उठेगा फ्लैगशिप फोन से पर्दा
लीक रेंडर्स के अनुसार, Galaxy Buds 4 में In-Ear डिजाइन दिया गया है, जिसमें नीचे की ओर छोटे स्टेम नजर आते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल सकती है, जिससे यह अपने पिछले वर्जन जैसा ही दिखता है। चार्जिंग केस कॉम्पैक्ट और चौकोर आकार का बताया जा रहा है, जिसके किनारे गोल हैं और ऊपर फ्लिप-टॉप ढक्कन दिया गया है। ईयरबड्स केस के अंदर सीधा खड़े नजर आते हैं और उनमें मेटल चार्जिंग कॉन्टैक्ट्स व माइक्रोफोन कटआउट साफ दिखाई देते हैं। डिजाइन को देखकर कहा जा सकता है कि कंपनी ने आरामदायक फिट और प्रैक्टिकल यूज पर ध्यान दिया है।
वहीं Galaxy Buds 4 Pro मॉडल ज्यादा प्रीमियम लुक के साथ आ सकता है। लीक तस्वीरों से संकेत मिलता है कि इसमें मैट या ड्यूल-टोन फिनिश मिल सकती है, खासकर स्टेम हिस्से पर अलग कलर का एक्सेंट दिख सकता है। चार्जिंग केस का आकार तो लगभग समान बताया गया है, लेकिन टेक्सचर और डिटेलिंग में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। Pro वर्जन में अतिरिक्त सेंसर या कटआउट भी नजर आए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें बेहतर एक्टिव नॉइज कैंसलेशन या एडवांस फीचर्स दिए जा सकते हैं।
कीमत की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार Galaxy Buds 4 की कीमत करीब 179 यूरो (लगभग 19,200 रुपये) हो सकती है, जबकि Galaxy Buds 4 Pro लगभग 249 यूरो (करीब 26,600 रुपये) में आ सकता है। दोनों मॉडल ब्लैक और व्हाइट कलर में उपलब्ध हो सकते हैं, जबकि Pro वर्जन में एक खास Apricot कलर ऑप्शन भी मिल सकता है, जो सिर्फ Samsung ऑनलाइन स्टोर पर एक्सक्लूसिव रहेगा। साथ ही इन ईयरबड्स के लिए Amazon पर माइक्रोसाइट भी लाइव बताई जा रही है, जिससे पता चलता है कि ग्राहक इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खरीद सकेंगे।
