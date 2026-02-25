comscore
Samsung Galaxy Unpacked 2026 Highlights: प्राइवेसी डिस्प्ले और AI फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Samsung की Galaxy S26 series

Samsung Galaxy Unpacked 2026 Highlights: आज सैमसंग का बड़ा इवेंट है। इसमें Samsung Galaxy S26 सीरीज से लेकर ईयरबड्स तक से पर्दा उठाया जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma | Published By: Ajay Verma | Published: Feb 25, 2026, 10:24 AM (IST)

Samsung Galaxy Unpacked 2026 Highlights: कोरियन टेक जाइंट सैमसंग का मेगा इवेंट समाप्त हो गया है। इसमें सैमसंग गैलेक्सी एस 26 सीरीज (Samsung Galaxy S26 Series) को लॉन्च कर दिया गया है। इस लाइनअप में Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra को शामिल किया गया है। इन तीनों में AI फीचर्स से लेकर प्राइवेसी डिस्प्ले तक दिया गया है। इन फोन के अलावा, Samsung Galaxy Buds 4 को भी पेश किया गया है। news और पढें: दुनिया के पहले प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ आया Samsung Galaxy S26 Ultra 5G फोन, यहां देखें फर्स्ट लुक

news और पढें: Samsung ने लॉन्च किए Galaxy Buds 4 और 4 Pro, हेड जेस्चर और एडाप्टिव ANC के साथ मिलेंगे ये दमदार फीचर्स, कीमत बस इतनी