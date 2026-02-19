Poco X8 सीरीज जल्द ही मार्केट में दस्तक दे सकती है। इस सीरीज के तहत कंपनी दो फोन Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max लेकर आ सकती है। ये फोन कई लीक्स में सामने आ चुके हैं। लीक की बात करें, तो Poco X8 Pro Max में 6.83 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। इसके अलावा, फोन Mediatek Dimensity 9500s प्रोसेसर से लैस हो सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। वहीं, दूसरी ओर Poco X8 Pro में 6.59 उंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसके अलावा, Mediatek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर से लै हो सकता है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: POCO जल्द लेकर आ रहा नया स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले यहां हुआ लिस्ट

Poco X8 Pro Max Specifications

लीक के मुताबिक, Poco X8 Pro Max में 6.83 इंच का 1.5K TCL M10 OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz का होने वाला है। डिस्प्ले में 2000 Nits तक की ब्राइटनेस मौजूद होगी। इसके अलावा, फोन Mediatek Dimensity 9500s प्रोसेसर से लैस होने वाला है। और पढें: Oppo K15 Turbo और Poco X8 Pro के चिपसेट डिटेल्स हुए लीक, लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलने की उम्मीद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 20MP का फ्रंट कैमरा मौजूद होने वाला है। फोन की बैटरी 8500mAh की होगी, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग औ 27W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मौजूद हो सकता है। ऑडियो के लिए फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल सकते हैं। और पढें: 6000mAh बैटरी वाले POCO फोन को सस्ते में लाएं घर, बस हर महीने करने होंगे 529 रुपये Pay

Poco X8 Pro Specifications

Poco X8 Pro के लीक फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.59 इंच का 1.5K TCL M10 OLED डिस्प्ले मिल सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का होने वाला है। इसके अलावा, फोन Mediatek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर से लैस हो सकता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ दस्तक दे सकता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल हो सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए 20MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। फोन की बैटरी 6500mAh की होगी, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।