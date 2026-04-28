HMD Vibe 2 5G जल्द भारत में होगा लॉन्च, मिलेगी Poco और Lava को जोरदार टक्कर

HMD के नए स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। इस स्मार्टफोन की माइक्रो-साइट ई-कॉमर्स जाइंट Flipkart लाइव हो चुकी है, जिसमें अपकमिंग फोन का डिजाइन देखा जा सकता है। इसे HMD Vibe के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर लाया जाने वाला है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल सकती है। इसके साथ Unisoc चिपसेट और 128 जीबी स्टोरेज दी जाने की उम्मीद है। और पढें: India AI Impact Summit 2026: Sarvam AI और HMD Global ने मिलाया हाथ, Nokia के फीचर फोन में मिलेगी 'AI Chat' सुविधा

मई में होगा लॉन्च

फ्लिपकार्ट पर एक्टिव HMD Vibe 2 5G की माइक्रो-साइट से लॉन्चिंग का हिंट मिला है। साइट में फोन के मई में लॉन्च होने का दावा किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फोन को मई की शुरुआत या फिर मध्य में पेश किया जा सकता है। और पढें: HMD Pulse 2 फोन 5000mAh बैटरी के साथ देगा दस्तक! फीचर्स हुए लीक

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कितनी होगी कीमत ?

एचएमडी की तरफ से अभी तक वाइब 2 की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स की मानें, तो फोन को बजट सेगमेंट में उतारा जा सकता है। इसकी कीमत 10,000 रुपये के आसपास रखी जा सकती है। इसके आने से Poco और Lava जैसे ब्रांड के बजट फोन्स को जोरदार टक्कर मिलेगी।

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

Expected Features Details Android Android 16 Display 6.75 INCH Battery 5000mah Security Specs Face Unlock and Finger Print Sensor Connectivity Bluetooth, WIFI, Sim Card Slot and USB Type-C Port Chipset Unisoc

अब तक आई लीक्स के अनुसार, एचएमडी वाइब 2 एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इस फोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। इसमें फास्ट चार्जिंग से लैस 5000एमएएच की बैटरी मिल सकती है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।

HMD Vibe 5G की डिटेल

Specifications Details Screen 6.67 inch Processor UNISOC T760 Camera 50MP Battery 5000mAh Storage 128GB

एचएमडी वाइब 5जी को सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन की कीमत बजट रेंज में रखी गई है। इस फोन में 6.67 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। इसमें UNISOC T760 प्रोसेसर, Mali-G57 MC4 GPU और 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

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इस स्मार्टफोन के बैक में 50MP का कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है। इसके साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसे 18 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है।