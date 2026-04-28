comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Hmd Vibe 2 5g India Launch Confirm Compete With Poco Lava

HMD Vibe 2 5G जल्द भारत में होगा लॉन्च, मिलेगी Poco और Lava को जोरदार टक्कर

HMD का नया स्मार्टफोन जल्द भारत में आने वाला है, जिसमें एचडी स्क्रीन से लेकर 128 जीबी तक की स्टोरेज तक मिल सकती है। इसकी कीमत बजट रेंज में रखी जा सकती है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 28, 2026, 12:55 PM (IST)

HMD

photo icon प्रतिकात्मक इमेज

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

HMD के नए स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। इस स्मार्टफोन की माइक्रो-साइट ई-कॉमर्स जाइंट Flipkart लाइव हो चुकी है, जिसमें अपकमिंग फोन का डिजाइन देखा जा सकता है। इसे HMD Vibe के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर लाया जाने वाला है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल सकती है। इसके साथ Unisoc चिपसेट और 128 जीबी स्टोरेज दी जाने की उम्मीद है। news और पढें: India AI Impact Summit 2026: Sarvam AI और HMD Global ने मिलाया हाथ, Nokia के फीचर फोन में मिलेगी 'AI Chat' सुविधा

मई में होगा लॉन्च

फ्लिपकार्ट पर एक्टिव HMD Vibe 2 5G की माइक्रो-साइट से लॉन्चिंग का हिंट मिला है। साइट में फोन के मई में लॉन्च होने का दावा किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फोन को मई की शुरुआत या फिर मध्य में पेश किया जा सकता है। news और पढें: HMD Pulse 2 फोन 5000mAh बैटरी के साथ देगा दस्तक! फीचर्स हुए लीक

news और पढें: HMD Pulse 2 के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक, कीमत भी आई सामने!

कितनी होगी कीमत ?

एचएमडी की तरफ से अभी तक वाइब 2 की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स की मानें, तो फोन को बजट सेगमेंट में उतारा जा सकता है। इसकी कीमत 10,000 रुपये के आसपास रखी जा सकती है। इसके आने से Poco और Lava जैसे ब्रांड के बजट फोन्स को जोरदार टक्कर मिलेगी।

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

Expected Features Details
Android Android 16
Display 6.75 INCH
Battery 5000mah
Security Specs Face Unlock and Finger Print Sensor
Connectivity Bluetooth, WIFI, Sim Card Slot and USB Type-C Port
Chipset Unisoc

अब तक आई लीक्स के अनुसार, एचएमडी वाइब 2 एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इस फोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। इसमें फास्ट चार्जिंग से लैस 5000एमएएच की बैटरी मिल सकती है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।

HMD Vibe 5G की डिटेल

Specifications Details
Screen 6.67 inch
Processor UNISOC T760
Camera 50MP
Battery 5000mAh
Storage 128GB

एचएमडी वाइब 5जी को सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन की कीमत बजट रेंज में रखी गई है। इस फोन में 6.67 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। इसमें UNISOC T760 प्रोसेसर, Mali-G57 MC4 GPU और 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

इस स्मार्टफोन के बैक में 50MP का कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है। इसके साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसे 18 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है।