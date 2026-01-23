Oppo K15 Turbo और Poco X8 Pro के चिपसेट डिटेल्स हुए लीक, लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा

Poco X7 Pro 5G के लॉन्च को लगभग एक साल होने वाला है और अब Poco अपने नए स्मार्टफोन Poco X8 Pro को लॉन्च करने की तैयारी में दिख रहा है, हाल ही में यह फोन BIS (Indian Standards Bureau) की वेबसाइट पर देखा गया है। वहां इसका मॉडल नंबर 2511FPC34I लिस्ट हुआ है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि यह फोन भारत में जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। इसी बीच इंटरनेट पर Poco X8 Pro Series और Oppo K15 Turbo Series से जुड़े चिपसेट की जानकारी भी लीक हो गई है। और पढें: iQOO 15R: Geekbench पर हुआ लिस्ट, इंडिया लॉन्च से पहले फीचर्स हुए लीक

Poco X8 Pro और Oppo K15 Turbo में कौन-सा चिपसेट मिलेगा?

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Poco X8 Pro Series में दो मॉडल आ सकते हैं Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max, टिप्स्टर संजू चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया है कि Poco X8 Pro में MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर दिया जा सकता है। यही चिपसेट Oppo K15 Turbo के स्टैंडर्ड मॉडल में भी देखने को मिल सकता है, वहीं Poco X8 Pro Max और Oppo K15 Turbo Pro को ज्यादा पावरफुल MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। और पढें: Motorola Signature भारत में लॉन्च, मिलेगा Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 50MP कैमरा, बस इतनी होगी कीमत

क्या Oppo K15 Turbo Pro में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर आ सकता है?

हालांकि कुछ दूसरी रिपोर्ट्स इस दावे से थोड़ा अलग संकेत देती हैं। कुछ लीक में कहा गया है कि Oppo K15 Turbo Pro में MediaTek की जगह नया ऑक्टा-कोर 3nm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिल सकता है। ऐसे में फिलहाल चिपसेट को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, हालांकि Oppo और Poco दोनों ही कंपनियों ने अभी तक इन फोन्स के लॉन्च को आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं किया है, इसलिए इन सभी जानकारियों को फिलहाल अफवाह के तौर पर ही देखना बेहतर होगा। और पढें: 9000mAh बैटरी के साथ जल्द लॉन्च होगा Redmi का ये फोन, इतनी हो सकती है कीमत

Trending Now

Poco X8 Pro और Oppo K15 Turbo के फीचर्स और कीमत?

अगर Poco X8 Pro के बाकी फीचर्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 6.67 inch का 1.5K LTPS AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। फोन को IP68 रेटिंग मिलने की भी उम्मीद है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा इसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की बात कही जा रही है। कीमत की बात करें तो Poco X8 Pro की कीमत भारत में 30,000 रुपये से ऊपर हो सकती है, जो Poco X7 Pro 5G के 27,999 रुपये के लॉन्च प्राइस से ज्यादा होगी, वहीं Oppo K15 Turbo में 6.59 inch का फ्लैट 1.5K LTPS डिस्प्ले और इन-बिल्ट वाटरप्रूफ एक्टिव कूलिंग फैन मिलने की संभावना है।