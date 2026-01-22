Pebble Qore 2 स्क्रीन-फ्री Wellness बैंड भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Published By: Manisha | Published: Jan 22, 2026, 03:47 PM (IST)
Pebble Qore 2 भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का स्क्रीन-फ्री Wellness बैंड है, जो कि यूजर्स को सटिक हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। यह Qore band का ही अपग्रेड वर्जन है। यह बैंड अन्य फिटनेस बैंड और स्मार्टवॉच की तुलना में काफी अलग है। अन्य स्मार्टवॉच व फिटनेस बैंड हैवी स्क्रीन के साथ आते हैं, लेकिन इस बैंड में आपको स्क्रीन-फ्री एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आइए जानते हैं इस बैंड की कीमत और खूबियों से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: HP, Dell और Asus समेत इन लैपटॉप्स पर मिल रहा भर-भर के डिस्काउंट
Pebble Qore 2 screen-free wellness बैंड की कीमत की बात करें, तो कंपनी ने इसे 5,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। वहीं, स्पेशल लॉन्च ऑफर की बात करें तो इस बैंड को आप 3,799 रुपये में खरीद सकेंगे। इस बैंड को आप Amazon और Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। और पढें: 5G के स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का मौका, 15000 से कम में लाएं घर
फीचर्स की बात करें, तो Pebble Qore 2 में 24×7 heart rate, SpO2, HRV, body temperature, stress levels, sleep, steps और general activity ट्रैकर जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह सभी मैटल बॉडी में पैक्ड होंगे। कंपनी का दावा है कि यह बैंड सिंगल चार्ज पर 45 दिन तक की बैटरी लाइफ प्रोवाइड करने वाला है। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale: Sony-JBL जैसे ब्रांड्स के हेडफोन पर भारी छूट, ईयरबड्स पर भी गजब ऑफर
आप इस बैंड के जरिए कलेक्ट किए डेटा को Pebble Halo मोबाइल ऐप के जरिए एक्सेस कर सकेंगे। कंपनी का दावा है कि यह बैंड अन्य समान्य बैंड की तुलना में ज्यादा सटिक व गहरी इनसाइट प्रोवाइड करता है। यह बाकी हेल्थ व फिटनेस ट्रैकर सर्विस की तुलना में भी बेहतर है, जहां आपको हेल्थ इनसाइट पाने के लिए मंथली व एनुअल प्लान्स लेने पड़ते हैं। हालांकि, Pebble Qore 2 वन-टाइम इनवेस्टमेंट है, जिसमें आपको एक बार खरीद सक लंबे वक्त तक हेल्थ व फिटनेट इनसाइट्स मिलते हैं।
भले ही कंपनी ने Qore 2 में स्क्रीन नहीं दी, लेकिन इसमें स्मार्ट फीचर्स देना नहीं भूले हैं। इसमें आपको Hydration reminders, sedentary alerts, haptic call notifications, camera shutter control, और Find My Device जैसे फीचर्स का एक्सेस मिलता है। पानी से बचाव के लिए इसमें 5 ATM सपोर्ट मिलता है। कंपनी ने इस बैंड में Lunar Brown, Nebula Blue और Cosmic Black आदि कलर ऑप्शन पेश किए हैं।
