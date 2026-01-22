comscore
Amazon Offers: Oppo Reno15 5G समेत इन फोन को खरीदने का गोल्डन चांस, मिल रही 3600 तक की छूट

Amazon Offers: अमेजन इंडिया से Oppo Reno15 और iQOO 15 जैसे धांसू स्मार्टफोन को खरीदने का अभी सही समय है। इन डिवाइस पर धमाकेदार छूट और ईएमआई जैसी डील मिल रही हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 22, 2026, 01:07 PM (IST)

Oppo Reno15 5G
Amazon Offers: अमेजन इंडिया पर ग्रेट रिपब्लिक डे सेल लाइव है। इसमें हर प्राइस रेंज के स्मार्टफोन पर धमाकेदार डील मिल रही हैं। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह सही मौका है। हम आपको सेल में मिलने वाले चुनिंदा स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप 3600 तक के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इन मोबाइल फोन में आपको बढ़िया स्क्रीन के साथ-साथ पावरफुल प्रोसेसर और बैटरी जैसे फीचर्स मिलेंगे।

Vivo V60 5G

Vivo V60 की शुरुआती कीमत 36,999 रुपये है। इस फोन पर Axis बैंक की ओर से 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1,301 रुपये की EMI मिल रही है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो स्मार्टफोन में 50MP का मेन कैमरा और 512GB तक स्टोरेज मिलती है। इसमें 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।

Oppo Reno15 5G

Oppo Reno15 कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इस फोन की कीमत 45,999 रुपये से शुरू होती है। SBI की ओर से 3600 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1,617 रुपये की EMI मिल रही है। यह मोबाइल फोन 6.59 इंच के एचडी डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और 512GB तक की स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसका बैक पैनल ग्लास है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

iQOO 15 5G

Vivo V60 को 50MP मेन लेंस, 50MP टेलीफोटो सेंसर और 50MP वाइड एंगल लेंस के साथ लाया गया है। इस डिवाइस के फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है। इसकी स्क्रीन OLED है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें AI टूल मिलते हैं। इसको वॉटर प्रूफ रेटिंग दी गई है। इसकी बैटरी 6500mAh की है, जो 90 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इस डिवाइस की कीमत 72,998 रुपये है। इस पर 3250 रुपये की बैंक छूट मिल रही है। इसे 2,566 रुपये की EMI दी जा रही है।

