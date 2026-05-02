1000 से कम में मिलने वाले टॉप-5 शानदार Hand Fan, तेज गर्मी में सफर बनाएंगे आरामदायक

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ZEBRONICS Heat Buster 200

हीट बस्टर 200 की बैटरी 3600mAh की है। इसका बैकअप 12 घंटे का है। यानी कि यह सिंगल चार्ज में 12 घंटे तक चलेगा। फीचर्स पर नजर डालें, हैंड फैन में 5 स्पीड मोड दिए गए हैं। इसका एयरफ्लो बहुत पावरफुल है। यह ज्यादा आवाज भी नहीं करता है। इसका प्राइस 899 रुपये है।