1000 से कम में मिलने वाले टॉप-5 शानदार Hand Fan, तेज गर्मी में सफर बनाएंगे आरामदायक

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: May 02, 2026, 11:46 AM (IST)
भीषण गर्मी में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि, हैंड फैन के उपयोग से सफर करना आसान हो जाता है।
मार्केट में विभिन्न ब्रांड के हैंड फैन आते हैं, जिनकी कीमत अलग-अलग रेंज में रखी गई है।
हम आपको नीचे 1000 से कम में आने वाले बेस्ट हैंड फैन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप Amazon से खरीद सकते हैं।
लाइफलॉन्ग मिनी हैंड फैन लाइटवेट और कॉम्पेक्ट है। इस फैन में मिस्ट स्प्रे की सुविधा दी गई है। इसमें 3 स्पीड सेटिंग के साथ हाई-पावर वाला पंखा लगाया गया है। इसका प्राइस 499 रुपये है।
हीट बस्टर 200 की बैटरी 3600mAh की है। इसका बैकअप 12 घंटे का है। यानी कि यह सिंगल चार्ज में 12 घंटे तक चलेगा। फीचर्स पर नजर डालें, हैंड फैन में 5 स्पीड मोड दिए गए हैं। इसका एयरफ्लो बहुत पावरफुल है। यह ज्यादा आवाज भी नहीं करता है। इसका प्राइस 899 रुपये है।
इस पोर्टेबल फैन की कीमत 599 रुपये है। इस फैन में 1800एमएएच की बैटरी लगी है। इसमें 3 स्पीड मोड दिए गए हैं। इसे ट्रैवलिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है।
Gaiatop का मिनी हैंड फैन पर्सनल यूज के लिए है। इसमें छोटा पंखा लगा है, जिसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए 3 स्पीड ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा, फैन में LED टोर्च लाइट भी लगाई गई है। इसे अमेजन इंडिया 699 रुपये में खरीदा जा सकता है।
यह हैंड फैन है। इसका वजन कम है, जिससे इसे कैरी करना आसान है। इसमें 200mAh की बैटरी लगी है, जो सिंगल चार्ज में 7 से 8 घंटे चलती है। इसकी फैन स्पीड अच्छी है। इसकी कीमत 799 रुपये है। इसे अमेजन से खरीदा जा सकता है।
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