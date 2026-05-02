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1000 से कम में मिलने वाले टॉप-5 शानदार Hand Fan, तेज गर्मी में सफर बनाएंगे आरामदायक

Top 5 Portable Hand Fan Under 1000 Make Travel Comfortable in Severe Summer Heat: 1000 से कम में आने वाले बेस्ट हैंड फैन, जो आपको तेज गर्मी से राहत दिला सकते हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: May 02, 2026, 11:46 AM (IST)

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चिलचिलाती गर्मी

भीषण गर्मी में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि, हैंड फैन के उपयोग से सफर करना आसान हो जाता है।

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हैंड फैन

मार्केट में विभिन्न ब्रांड के हैंड फैन आते हैं, जिनकी कीमत अलग-अलग रेंज में रखी गई है।

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किफायती हैंड फैन

हम आपको नीचे 1000 से कम में आने वाले बेस्ट हैंड फैन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप Amazon से खरीद सकते हैं।

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Lifelong Mini Hand Fan

लाइफलॉन्ग मिनी हैंड फैन लाइटवेट और कॉम्पेक्ट है। इस फैन में मिस्ट स्प्रे की सुविधा दी गई है। इसमें 3 स्पीड सेटिंग के साथ हाई-पावर वाला पंखा लगाया गया है। इसका प्राइस 499 रुपये है।

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ZEBRONICS Heat Buster 200

हीट बस्टर 200 की बैटरी 3600mAh की है। इसका बैकअप 12 घंटे का है। यानी कि यह सिंगल चार्ज में 12 घंटे तक चलेगा। फीचर्स पर नजर डालें, हैंड फैन में 5 स्पीड मोड दिए गए हैं। इसका एयरफ्लो बहुत पावरफुल है। यह ज्यादा आवाज भी नहीं करता है। इसका प्राइस 899 रुपये है।

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One94Store Portable Hand Fan

इस पोर्टेबल फैन की कीमत 599 रुपये है। इस फैन में 1800एमएएच की बैटरी लगी है। इसमें 3 स्पीड मोड दिए गए हैं। इसे ट्रैवलिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है।

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Gaiatop Mini Hand Fan

Gaiatop का मिनी हैंड फैन पर्सनल यूज के लिए है। इसमें छोटा पंखा लगा है, जिसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए 3 स्पीड ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा, फैन में LED टोर्च लाइट भी लगाई गई है। इसे अमेजन इंडिया 699 रुपये में खरीदा जा सकता है।

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ARCTICOOL Portable Mini Fan

यह हैंड फैन है। इसका वजन कम है, जिससे इसे कैरी करना आसान है। इसमें 200mAh की बैटरी लगी है, जो सिंगल चार्ज में 7 से 8 घंटे चलती है। इसकी फैन स्पीड अच्छी है। इसकी कीमत 799 रुपये है। इसे अमेजन से खरीदा जा सकता है।