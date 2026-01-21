क्या सच में बंद हो जाएगा OnePlus ? कंपनी ने बताया पूरा सच

OnePlus पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड है, जिसने ग्लोबल बाजार में यूजर्स की हर जरूरत को ध्यान में रखकर लेटेस्ट फीचर्स से लैस स्मार्टफोन उतारे हैं। हाल ही में खबर आई कि कंपनी जल्द ही बंद होने वाली है। यह जानकारी Android Headlines की एक एनालिटिक रिपोर्ट से मिली। हालांकि, अब वनप्लस इंडिया के सीईओ Robin Liu ने कंपनी के कामकाज को लेकर ट्वीट किया है। इसमें कहा गया कि ब्रांड भारतीय बाजार में करता रहगा। और पढें: OnePlus 15 को 4000 रुपये सस्ता खरीदें, साथ में OnePlus Nord Buds 3 मिलेंगे FREE

भारत में रहेगा वनप्लस

वनप्लस इंडिया के सीईओ Robin Liu ने ट्वीट कर कंफर्म कर दिया है कि वनप्लस भारत में एक्टिव रहेगा। उन्होंने कहा कि हम भारत में ऑपरेट करते रहेंगे। इसका मतलब है कि भारत में वनप्लस के फोन की बिक्री शुरू रहेगी। हालांकि, ब्रांड के ग्लोबल डिस्मेंटल को लेकर पेरेंट कंपनी ओप्पो की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है।

तेजी से गिरा कंपनी का ग्राफ

एंड्रॉइड हेडलाइन की रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले कई वर्षों में कंपनी का ग्रोथ ग्राफ तेजी से नीचे की ओर गया है। साल 2024 में वनप्लस की शिपमेंट में 20 प्रतिशत की गिरावट आई। इस दौरान 17 मिलियन की बजाय 13 से 14 मिलियन यूनिट ही शिप हुए। चीन और भारत में कंपनी की हालत बेहद खराब रही।

भारतीय बाजार में ब्रांड की स्थिति

सबसे पहले भारत की बात करें, तो 2024 में भारतीय बाजार में वनप्लस का शेयर 3.9 प्रतिशत रहा। उस वक्त लगभग 4500 रिटेल स्टोर ने वनप्लस के डिवाइस को सेल करना बंद किया। इस कारण कंपनी की रैंकिंग डाउन हुई और 9 वां स्थान मिला। चीन में भी कंपनी को निराशा मिली। वहां ब्रांड का मार्केट शेयर 2 से घटकर 1.6 प्रतिशत रहा। इस कारण कंपनी बंद करने की बात कही गई।

स्मार्टफोन की लॉन्चिंग टली

हालियां रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कंपनी हो रहे नुकसान के कारण वनप्लस 15एस और वनप्लस ओपन 2 की लॉन्चिंग को रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ऑफिस व कर्मचारियों की संख्या को भी कम करने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 2024 में ब्रांड ने चुपचाप अमेरिका में स्थित ऑफिस को बंद किया था। यूरोप में कर्मचारियों की संख्या भी घटाई गई।