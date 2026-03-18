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OpenAI लेकर आया GPT 5.4 mini और GPT 5.4 nano AI मॉडल, मिनटों पूरे होंगे मुश्किल टास्क

OpenAI ने दो नए एआई मॉडल GPT 5.4 mini और GPT 5.4 nano को लॉन्च कर दिया है। जीपीटी 5.4 मिनी को मुश्किल टास्क के लिए तैयार किया गया है, जबकि 5.4 नैनो के जरिए सिंपल कार्यों को कम समय में पूरा किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 18, 2026, 10:58 AM (IST)

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OpenAI ने अपने यूजर्स की सुविधा के लिए दो शानदार AI मॉडल GPT 5.4 mini और GPT 5.4 nano को लॉन्च कर दिया है। इन दोनों मॉडल में एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जिससे कार्य को तेजी से पूरा किया जा सकता है। कंपनी का मानना है कि दोनों लेटेस्ट मॉडल डेवलपर और यूजर्स के बहुत काम आएंगे। इससे पहले जीपीटी 5.4 को लाया गया। इसे स्प्रैडशीट से लेकर प्रेजेंटेशन तक से जुड़े मुश्किल टास्क को पूरा करने के लिए तैयार किया गया। news और पढें: Instagram DM में आ गया नया AI voice इफेक्ट, वॉइस रिकॉर्डिंग ऐसे बनाएं मजेदार

GPT 5.4 mini

ओपन एआई का GPT 5.4 mini एडवांस मॉडल में से एक है। यह बेहतर कोड जनरेट करने के साथ-साथ रीजनिंग के मुश्किल सवालों को हल करने और इमेज जनरेट करने में सक्षम है। यह पुराने वर्जन से बेहतर और जल्दी रिजल्ट प्रदर्शित करता है। माना जा रहा है कि यह मॉडल डेवलपर के बहुत काम आएगा, जिससे वह आसानी से एप डिजाइन कर सकेंगे। इससे कम समय में ज्यादा टास्क किए जा सकेंगे और प्रोडक्टिविटी में सुधार होगा। news और पढें: Android यूजर्स के लिए Perplexity Computer हुआ लॉन्च, मिलेंगे ये फीचर्स

GPT 5.4 Nano

जीपीटी 5.4 मिनी के अलावा जीपीटी 5.4 नैनो को भी पेश किया गया है। यह कंपनी का छोटा मॉडल है। इसे डेटा, क्लासिफिकेशन और बेसिक कोडिंग जैसे सिंपल टास्क के लिए बनाया गया है। इससे रोजमर्रा के कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा और महंगे व एडवांस AI मॉडल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। news और पढें: Google Pixel फोन्स में क्या है Notification Summary फीचर और इसे कैसे करें ऑन?

कैसे करें नए एआई मॉडल का इस्तेमाल ?

सबसे पहले जीपीटी 5.4 मिनी की बात करें, तो यह यूजर्स के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस मॉडल का उपयोग API, ChatGPT और Codex के जरिए किया जा सकता है। चैटजीपीटी में दोनों मॉडल फ्री व गो यूजर्स के लिए अवेलेबल हैं, जबकि जीपीटी 5.4 नैनो का यूज सिर्फ एपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।

कितनी है मॉडल की कीमत ?

जीपीटी 5.4 मिनी एपीआई, चैटजीपीटी और कोडेक्स पर अवेलेबल है। इसकी कीमत 0.75 डॉलर प्रति 1 मिलियन इनपुट टोकन और 4.50 डॉलर प्रति 1 मिलियन आउटपुट टोकन है। जीपीटी 5.4 नैनो केवल API पर अवेलेबल है। इसे यूज करने के लिए 0.20 डॉलर पर मिलियन इनपुट टोकन और 1.25 डॉलर पर मिलियन आउटपुट टोकन खर्च करने होंगे।

FAQs

1. ओपनएआई के नए मॉडल का क्या नाम है ?
Ans. लेटेस्ट एआई मॉडल का नाम जीपीटी 5.4 मिनी और जीपीटी 5.4 नैनो है।

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2. जीपीटी 5.4 मिनी कहां अवेलेबल है ?
Ans. ओपनएआई के जीपीटी 5.4 मिनी का उपयोग चैटजीपीटी, कोडेक्स और एपीआई पर जाकर किया जा सकता है।