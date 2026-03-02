MWC 2026 के दौरान Lenovo ने अपनी नई लैपटॉप Yoga सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition और Yoga Pro 7a को पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो 2 इन 1 लैपटॉप में यूजर्स को 14 इंच 14-inch PureSight Pro OLED टच डिस्प्ले मिलेगा। इसमें Yoga Pen Gen 2 का सपोर्ट भी दिया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर Lenovo Yoga Pro 7a में 15 इंच डिस्प्ले मिलता है। आइए जानते हैं इस लैपटॉप की कीमत और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: MWC 2026: Lenovo एक साथ लेकर आया दो धाकड़ टैब, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition में 14 इंच का PureSight Pro OLED टच डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले में आपको 1100 Nits की ब्राइटनेस दी गई है। जैसे कि हमने बताया इस लैपटॉप में Yoga Pen Gen 2 का सपोर्ट भी दिया गया है। इसके साथ कंपनी ने लैपटॉप के साथ Yoga Pen Gen 2 केस भी दिया है। इसके अलावा, लैपटॉप Intel Core Ultra Series 3 प्रोसेसर से लैस है। इसमें आपको Windows 11 प्री-इंस्टॉल मिलेगा। और पढें: 15,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन टैबलेट, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

Copilot+ PC में आपको Canvas Mode, Tablet Mode, Tent Mode, Stand Mode और traditional Laptop मोड्स मिलते हैं। कंपनी ने इनमें MIL-STD-810H ड्यूरिबिल्टी भी दी है। ऑडियो के लिए यह लैपटॉप 4 स्पीकर सिस्टम के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको USB-C Thunderbolt 4 पोर्ट्स, सिंगल USB-A 3.2 Gen 2 पोर्ट, HDMI 2.1 FRL और ऑडियो जैसे की सुविधा मिलती है। इस लैपटॉप का वजन 1.29Kg है। कंपनी ने इस लैपटॉप को EUR 1,799 (लगभग 1,93,200 रुपये) की कीमत में पेश किया है।

Lenovo Yoga Pro 7a Specifications

वहीं, दूसरी ओर Lenovo Yoga Pro 7a कंपनी का एक अन्य Copilot+ PC है, जो कि 15.3 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। इस लैपटॉप में AMD Ryzen AI Max+ सीरीज प्रोसेसर मिलता है, जिसके साथ 128GB RAM मौजूद है। इसके साथ Yoga Pen Gen 2 और Force Pad trackpad भी पेश किया गया है। ऑडियो के लिए इसमें क्वाड Dolby Atmos-certified स्पीकर्स मिलते हैं। इसके साथ 3D noise-cancelling माइक्रोफोन भी मिलता है, जिसके साथ बिल्ट-इन Voice ID मौजूद है। इसकी कीमत EUR 2,499 (लगभग 2,68,000 रुपये) से शुरू होती है।