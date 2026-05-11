Published By: Manisha | Published: May 11, 2026, 06:52 PM (IST)
LPG Scam Alert: देशभर में LPG सिलेंडर से जुड़े स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं। स्कैमर्स मासूम लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए नए-नए तरीके लेकर आते रहते हैं। इन दिनों देश में LPG सिलेंडर की किल्लत अभी भी बनी हुई है। ऐसे में लोग एक फर्जी मैसेज को देखकर आसानी से उसके झांसे में आकर अपना नुकसान करा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप इस तरह के स्कैम का शिकार न हो… इसके लिए खुद गैस कंपनियों ने ग्राहकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के जरिए बताया गया है कि इन दिनों मार्केट में OTP स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं। पोस्ट के जरिए असली और नकली मैसेज में कैसे पहचान करनी… इसकी जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: LPG गैस खत्म होने से 10 दिन पहले मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट, कुछ ऐसे काम करता है Smart LPG Systems
HP Gas ने अपने X पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि भारत में इन दिनों LPG डिलीवरी मैसेज का फायदा उठाकर स्कैमर्स आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। इस पोस्ट में बताया गया है कि कंपनी का असली OTP मैसेज की पहचान कैसे करनी है। अगर आपको नकली ओटीपी पर थोड़ा भी संदेह होता है, तो उसे सामने वाले को शेयर करने से बचे। और पढें: 1 मई से LPG के नए नियम: बिना OTP के नहीं होगी सिलेंडर डिलीवरी, जानें क्या-क्या बदलेगा
Scammers may try to imitate LPG delivery messages but knowing what an authentic HP Gas message looks like can help you stay protected. ⚠️ और पढें: Strait of Hormuz में हो रहा डिजिटल स्कैम, फंसे जहाजों को ऐसे लूट रहे ठग, चेतावनी जारी
Before sharing your Delivery Authentication Code, always verify:
✔️ The message comes from the official sender name: VM-HPGASc-S
✔️ It… pic.twitter.com/Tov6PpJjPt
— Hindustan Petroleum Corporation Limited (@HPCL) May 9, 2026
ऑफिशियल सेंडर नेम
कंपनी ने पोस्ट में जानकारी दी है कि HP Gas द्वारा भेजा गया मैसेज ऑफिशियल सेंसर नेम के साथ आता है, जो कि VM-HPGASc-S है।
4 डिजिट OTP
इस नाम से आए मैसेज में आपको 4 डिजिट का OTP मिलेगा, जिसे Delivery Authentication Code (DAC) भी कहा जाता है।
डिलीवरी के दौरान ही OTP करें शेयर
ध्यान रहे DAC नंबर आपको तभी शेयर करना है, जब सिलेंडर आपके घर पर डिलीवर के लिए पंहुच जाए। यदि कोई शख्स आपको कॉल करके फोन पर आए OTP या फिर DAC नंबर शेयर करने को कहता है, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है।
पोस्ट में कहा गया है कि HP Gas कभी भी कॉल, व्हाट्सऐप मैसेज या फिर मैसेज में लिंक भेजकर OTP की मांग नहीं करता है।
यदि आप LPG सिलेंडर न मिलने के डर से स्कैमर्स के झांसे में आ जाते हैं और तुरंत फोन में आने वाला OTP शेयर देते हैं, तो स्कैमर्स आपकी कंज्यूमर प्रोफाइल या फिर अकाउंट का एक्सेस पा सकते हैं। दरअसल, इस तरह के ओटीपी स्कैम से स्कैमर्स आपके प्राइवेट डेटा को चोरी कर सकते हैं… आपका डिवाइस हैक कर सकते है या तक कि आपके अकाउंट को भी पूरा खाली कर सकते हैं।
आपको बता दें, LPG किल्लत के बाद गैस सिलेंडर की जमाखोरी व ब्लैक के केस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी तरह की ब्लैक मार्केट को खत्म करने के लिए सरकार ने एलपीजी से जुड़े नियमों में काफी बदलाव किए थे। इन्हें में से एक Delivery Authentication Code (DAC) नंबर है। DAC एक तरह का OTP होता है, जो कि आपको गैस बुक कराने पर रिसीव होता है। आपको यह नंबर सिलेंडर डिलीवर करने वाले एजेंट के साथ शेयर करना होता। नंबर शेयर करने के बाद ही आपको सिलेंडर हैंड-ओवर किया जाता है। इसी तरह के नियम फायदा उठाकर स्कैमर्स अब लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं।
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