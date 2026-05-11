Published By: Manisha | Published: May 11, 2026, 05:17 PM (IST)
HP OmniPad 12 टैबलेट भारत में लॉन्च हो गया है। इस टैब को खासतौर पर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम पीसी यूजर व प्रोफेशनल्स के लिए पेश किया गया है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में आपको 12 इंच टच डिस्प्ले मिलती है। इसके अलावा, टैब Qualcomm Snapdragon SM6475Q प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इस टैब में 13MP का रियर कैमरा दिया है। इसमें सेल्फी कैमरा भी मौजूद है। यह टैब सिंगल चार्ज पर 18 घंटे तक की बैटरी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा, कंपनी ने टैब में डिटैचेबल कीबोर्ड दिया है। आइए जानते हैं इस टैब की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Amazon Sale में Laptop पर बंपर छूट, HP, Dell और Asus Laptop हुए सस्ते
कीमत की बात करें, तो कंपनी ने HP OmniPad 12 को 48,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। इस टैब की सेल भारत में अगले महीने जून से शुरू होगी, जिसे आप कंपनी की साइट, Amazon व Reliance स्टोर से खरीद सकेंगे। और पढें: E-Waste: हर साल दुनियां बढ़ रहा इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जानिए इसे रोकने के लिए क्या कर रहीं बड़ी कंपनियां?
फीचर्स की बात करें, तो एचपी के ओमनीपैड 12 में यूजर्स को 12 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz का है। साथ ही इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1,200×2,000 पिक्सल होगा। इस डिस्प्ले में 400 Nits ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, यह टैब Qualcomm Snapdragon SM6475Q प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 8GB RAM व 128GB स्टोरेज दी है। और पढें: Amazon Gaming Fest: गेमिंग लैपटॉप की कीमतें हुई धड़ाम, सेल के दौरान 70 प्रतिशत तक का Discount
फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने इस टैब में 13MP का कैमरा दिया है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, USB 2.0 Type-C port और 3.5mm jack सपोर्ट मौजूद है। ऑडियो के लिए कंपनी ने इसमें क्वाड स्पीकर दिया गया है। वहीं, इसमें डुअल माइक्रोफोन मौजूद है। कंपनी ने इस टैब में 31Wh बैटरी दी है, जो कि 33W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि टैब सिंगल चार्ज पर 18 दिन काम करता है। कीबोर्ड के साथ इसका डायमेंशन 286.8×184.2×18.45mm है। वहीं, बिना कीबोर्ड के साथ 283×178.1×7.3mm डायमेंशन में आता है।
OnePlus Pad 3 को आप 48,999 रुपये में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में 13.2 इंच डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज दी है। ऑडियो के लिए इसमें 8 स्पीकर्स मौजूद है। टैब की बैटरी 12,140 mAh की है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
Samsung Galaxy Tab S10 FE को आप 49,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब में 10.9 इंच स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा, यह टैब 10.9 इंच स्क्रीन के साथ आता है। इसके अलावा, यह Exynos 1580 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 13MP का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है। इसमें 8000mAh बैटरी मिलती है।
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