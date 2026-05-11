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Google के नए सिस्टम ने बढ़ाई AI बॉट्स की टेंशन, पहले QR Code स्कैन होगा, तभी खुलेगी वेबसाइट!

Google reCAPTCHA: गूगल पर अब तक ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए आपका कैप्चा कोड या फिर कुछ तस्वीरें सिलेक्ट करके बताना होता था कि 'I am not a Robot'। हालांकि, अब नया QR code Scam फीचर दस्तक दे सकता है।

Published By: Manisha | Published: May 11, 2026, 04:33 PM (IST)

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Google पर अक्सर कोई वेबसाइट ओपन करने से पहले आपको CAPTCHA सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिलता होगा। इस सिस्टम का उद्देश्य यह पहचान करना है कि वेबसाइट को एक्सेस करने वाला इंसान है या फिर रिबोट। इसे आपके ‘I am not a Robot’ के नाम से भी देखा होगा। हालांकि, आज के समय में एआई टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो चुकी है कि इस सिक्योरिटी सिस्टम को कई AI Bots आसानी से पार कर लेते हैं। इसी को देखते हुए अब कथित रूप से गूगल एक नया reCAPTCHA सिस्टम लेकर आने की तैयारी में है, जो कि मौजूद CAPTCHA सिक्योरिटी से काफी एडवांस होगा। इस सिक्योरिटी सिस्टम को एआई नहीं बल्कि सिर्फ इंसान ही पार कर सकेंगे। आइए जानते हैं कैसे। news और पढें: आधार कार्ड असली है या नकली? ऐसे करें 2 मिनट में पहचान

Reddit पोस्ट पर एक ऐसा ही स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि Google जल्द ही नया reCAPTCHA सिस्टम लाने की तैयारी में है। यह सिस्टम मौजूद इमेज बेस्ड कैप्चा को बदलने वाला है। नए सिस्टम के तहत यूजर्स को QR code Scan सिक्योरिटी सिस्टम प्राप्त होगा, जिसके जरिए गूगल पहचान करेगा कि वेबसाइट यूज करने वाले इंसान है न कि कोई एआई बॉट। news और पढें: 2000 रुपये से कम महीने पर मिल रहे iPhone 15 समेत ये धांसू फोन, अभी खरीदने का बेस्ट टाइम

क्या है Google का नया QR code Scan?

स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि गूगल पर I am Not Robot वाले प्रोसेस को अब नए तरीके से पार किया जा सकेगा। इसके लिए कंपनी QR code Scan फीचर लाने की तैयारी में है, जहां आपको किसी वेबसाइट को ओपन करने से पहले एक QR Code दिखाई देगा। इस क्यूआर कोड को आपको अपने स्मार्टफोन से स्कैन करना होगा। स्कैन करके के बाद गूगल पहचान करेगा कि आप कोई रोबोट नहीं बल्कि इंसान हैं। इसके बाद आप आसानी से वेबसाइट को एक्सेस कर सकेंगे।

AI Bots को बढ़ेंगी मुश्किलें 

AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मौजूदा डेटा पर काम करता है। इसके लिए काफी सारे एआई बॉट इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट के जरिए डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह की एआई चलाकी को खत्म करने के लिए अब गूगल यह नया व अहम कदम उठाने जा रहा है।

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प्राइवेसी का क्या होगा?

हालांकि, जहां गूगल एआई बॉट की तांका-झांसी को कम करने के लिए गूगल यह नया सिक्योरिटी सिस्टम ला सकता है वहीं आम यूजर्स को प्राइवेसी की चिंता सता रही है। जी हां, इंटरनेट पर कई यूजर्स को प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई है। लोगों का कहना है कि इस तरह के कदम से लोगों को वेबसाइट एक्सेस करने के लिए अपने फोन को साइट से लिंक करना होगा, जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफी सवाल उठाते हैं। आपको बता दें, आज के समय में कई कंपनियां CAPTCHA फीचर को एक्सेस करती है, लेकिन अगर गूगल ह्यूमन वेरिफिकेशन का नया तरीका लेकर आया तो उन्हें मजबूरन किसी भी साइट को एक्सेस करने के लिए साइट को फोन में स्कैन करना होगा।