comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Amazon Prime Video Tests Clips Feature Inspired By Instagram Reels Tiktok

Amazon Prime Video में आया Instagram जैसा फीचर, अब स्क्रॉल करते ही मिलेंगी फिल्में और वेब सीरीज

Amazon Prime Video अब अपने यूजर्स के लिए Instagram Reels और TikTok जैसा नया फीचर लेकर आया है। कंपनी ने ‘Clips’ फीचर टेस्ट करना शुरू किया है, जिसमें छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स देखकर यूजर्स नई फिल्में और वेब सीरीज सर्च कर सकेंगे। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 10, 2026, 10:44 AM (IST)

Amazon Prime Video

photo icon Amazon Prime Video

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Amazon अपने Prime Video App के लिए एक खास फीचर पेश किया है। कंपनी ‘Clips’ नाम का एक नया फीचर टेस्ट कर रही है, जो TikTok और Instagram Reels की तरह काम करेगा। इस फीचर के जरिए यूजर्स छोटे-छोटे वर्टिकल वीडियो क्लिप्स देखकर नई फिल्में और वेब सीरीज सर्च कर सकेंगे। Amazon का कहना है कि यह फीचर खासतौर पर मोबाइल यूजर्स के लिए तैयार किया गया है। news और पढें: Netflix का नया Clips फीचर देगा Instagram-YouTube को टक्कर, Reels स्टाइल वीडियो देखकर ढूंढ सकेंगे फेवरेट शो

छोटे वीडियो देखकर कैसे सर्च कर पाएंगे नई फिल्में और शोज?

Prime Video का यह नया Clips फीचर यूजर्स को फिल्मों और शो के छोटे वीडियो ‘Snippets’ दिखाएगा। यूजर्स इन वीडियोज को ऊपर-नीचे स्क्रॉल करके देख सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे लोग TikTok, YouTube Shorts या Instagram Reels इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी यूजर को कोई शो या फिल्म पसंद आती है, तो वह सीधे उसी स्क्रीन से उसे अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ सकता है। इसके अलावा कंटेंट को दोस्तों के साथ शेयर करने, तुरंत स्ट्रीम शुरू करने, किराए पर लेने या खरीदने का ऑप्शन भी मिलेगा। Amazon के मुताबिक यह फीचर यूजर्स को उनकी पसंद के हिसाब से पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देगा। news और पढें: Amazon Prime Video की 5 फ्री वेब सीरीज, देखने के लिए नहीं पड़ेगी सब्सक्रिप्शन की जरूरत

क्या ये Netflix और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स जैसा फीचर है?

Prime Video में यह बदलाव अचानक नहीं आया है, पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इस तरह के फीचर्स पर काम किया है। Netflix, Disney+, Peacock और Tubi जैसे प्लेटफॉर्म पहले ही वर्टिकल वीडियो फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यूजर्स ज्यादा देर तक ऐप पर एक्टिव रहें। दिलचस्प बात यह है कि Netflix भी अपने शॉर्ट वीडियो प्रीव्यू फीचर के लिए ‘Clips’ नाम का इस्तेमाल करता है। Amazon ने इससे पहले NBA सीजन के दौरान स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के लिए भी ऐसा स्क्रॉलिंग फीचर टेस्ट किया था, जहां यूजर्स छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स के जरिए मैच के खास मोमेंट्स देख सकते थे।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

कब और किन यूजर्स के लिए शुरू हुआ Prime Video Clips फीचर?

फिलहाल Prime Video का Clips फीचर अमेरिका में चुनिंदा iOS, Android और Fire Tablet यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है। यूजर्स इसे Prime Video मोबाइल ऐप के होमपेज पर मौजूद Clips कैरोसेल के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, जहां से फुल-स्क्रीन वर्टिकल वीडियो फीड खुलती है। Amazon का कहना है कि आने वाले महीनों में इसे ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा।