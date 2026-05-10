Amazon Sale में Laptop पर बंपर छूट, HP, Dell और Asus Laptop हुए सस्ते

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 10, 2026, 11:42 AM (IST)
Amazon Great Summer Sale 2026 में Asus, Lenovo, HP, Dell, Acer और Apple जैसी बड़ी कंपनियों के लैपटॉप्स पर भारी छूट दी जा रही है। Amazon इस बार खासतौर पर स्टूडेंट्स और बजट यूजर्स को ध्यान में रखकर कई शानदार ऑफर्स दे रहा है, जिससे कम कीमत में अच्छे फीचर्स वाले लैपटॉप खरीदे जा सकते हैं। सेल के दौरान कई लैपटॉप्स पर 35% तक की छूट मिल रही है, वहीं कुछ मॉडल्स पर एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी दिया जा रहा है। इसके अलावा HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे कीमत और कम हो जाती है। Amazon Pay ICICI Bank Credit Card यूजर्स को 5% तक का अतिरिक्त कैशबैक भी दिया जा रहा है। और पढें: Amazon Great Summer Sale 2026: REDMI, iQOO और OnePlus के फोन पर तगड़ा डिस्काउंट, कम कीमत में लाएं घर
इस सेल में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई तरह के लैपटॉप्स उपलब्ध हैं। जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास और बेसिक काम के लिए लैपटॉप चाहिए, उनके लिए Intel Celeron, AMD Athlon और Ryzen 3 प्रोसेसर वाले बजट मॉडल्स मौजूद हैं, वहीं कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या मल्टीटास्किंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए Ryzen 5 और Intel Core i5 प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स पर भी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। कई लैपटॉप्स में अब SSD स्टोरेज, Full HD डिस्प्ले, बड़ी बैटरी लाइफ और Windows 11 जैसे मॉडर्न फीचर्स भी दिए जा रहे हैं। Apple MacBook Air पर भी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, Amazon ग्राहकों को आसान EMI ऑप्शन और तेज डिलीवरी जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। आइए जानते हैं किन लैपटॉप्स पर मिल रहा सबसे ज्यादा डिस्काउंट… और पढें: Flipkart Summer Sale 2026 इस तारीख से होगी शुरू, इन लोगों को मिलेगा पहले एक्सेस
|Laptop Model
|List Price
|Effective Sale Price
|Apple MacBook Neo 13
|Rs. 79,999
|Rs. 71,990
|Dell 15
|Rs. 90,474
|Rs. 79,990
|Vivobook 15
|Rs. 87,990
|Rs. 71,990
|HP OmniBook 5 OLED
|Rs. 83,704
|Rs. 66,990
|Lenovo Ideapad Slim 3
|Rs. 89,390
|Rs. 72,990
|Lenovo IdeaPad Slim 5
|Rs. 1,23,090
|Rs. 84,990
|Samsung Galaxy Book4
|Rs. 49,999
|Rs. 47,999
|Asus Zenbook 14
|Rs. 1,17,990
|Rs. 85,990
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