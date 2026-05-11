मंगल ग्रह पर 6 दिनों तक फंसा रहा NASA का Curiosity Rover, जानें कैसे निकला बाहर

NASA का फेमस Mars Rover Curiosity Rover एक छोटे से पत्थर की वजह से छह दिनों तक मुश्किल में फंस गया। यह घटना अप्रैल 2026 में हुई, जब Curiosity Rover मंगल ग्रह की सतह से चट्टानों के नमूने इकट्ठा कर रहा था। Curiosity Rover पिछले 13 सालों से मंगल ग्रह पर काम कर रहा है और अब तक धूल भरी आंधियां, खतरनाक रेडिएशन और -129 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड झेल चुका है, लेकिन इस बार एक चट्टान ने उसकी ड्रिल को इस तरह जाम कर दिया कि वैज्ञानिकों को कई दिनों तक समाधान खोजने में मेहनत करनी पड़ी। NASA के इंजीनियरों ने इस चट्टान का नाम ‘Atacama’ रखा था।

‘Atacama’ चट्टान में ड्रिलिंग करते समय आखिर क्या हुआ?

25 अप्रैल 2026 को Curiosity Rover ने ‘Atacama’ नाम की चट्टान में ड्रिलिंग शुरू की। Curiosity Rover का खास Rotary-Percussive Drill सिस्टम चट्टानों को तोड़कर उनका पाउडर बनाता है, ताकि उसके अंदर लगे वैज्ञानिक उपकरण वहां मौजूद मिनरल्स और रासायनिक तत्वों की जांच कर सकें, लेकिन इस बार समस्या तब शुरू हुई जब ड्रिलिंग के बाद चट्टान का एक हिस्सा ड्रिल बिट में बुरी तरह फंस गया। यह चट्टान करीब 1.5 फीट चौड़ी, 6 इंच मोटी और लगभग 13 किलोग्राम वजनी थी। सबसे हैरानी की बात यह रही कि ड्रिल निकालते समय पूरी चट्टान जमीन से उठ गई और Rover के साथ लटक गई। इससे Curiosity Rover का काम पूरी तरह रुक गया।

NASA के वैज्ञानिकों ने छह दिन बाद Curiosity Rover को कैसे बचाया?

NASA की टीम ने पहले ड्रिल को जोर-जोर से कंपन देकर पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 29 अप्रैल को Curiosity Rover की रोबोटिक आर्म को घुमाकर दोबारा कंपन पैदा किया गया। इस प्रक्रिया में चट्टान से थोड़ी रेत निकली, लेकिन पत्थर अब भी ड्रिल में अटका रहा। आखिरकार 1 मई को वैज्ञानिकों ने नई रणनीति अपनाई। उन्होंने ड्रिल को ज्यादा झुकाया और उसी समय ड्रिल बिट को घुमाते हुए तेज कंपन पैदा किया। पहली ही कोशिश में ‘Atacama’ टूट गया और मंगल ग्रह की सतह पर गिर पड़ा। इसके बाद Curiosity Rover ने फिर से सामान्य तरीके से काम करना शुरू कर दिया।

Curiosity Rover का मिशन मंगल ग्रह के कौन से बड़े रहस्य खोज रहा है?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह घटना दिखाती है कि मंगल ग्रह पर छोटे से छोटे काम में भी कितनी बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। Curiosity Rover का मुख्य मिशन मंगल ग्रह के Geological History और वहां कभी जीवन की संभावना रही या नहीं, इसकी जांच करना है। Curiosity Rover की ड्रिल टेक्नोलॉजी चट्टानों को पाउडर में बदलकर उनकी गहराई से जांच करती है, जिससे वैज्ञानिकों को अरबों साल पुराने रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है। NASA के अनुसार, इस छोटी रुकावट के बावजूद Curiosity Rover अब फिर से अपने मिशन पर लौट चुका है और मंगल ग्रह के नए रहस्यों की खोज में जुट गया है।

FAQ

NASA का Curiosity Rover मंगल ग्रह पर क्यों फंस गया था?

Curiosity Rover की ड्रिल में ‘Atacama’ नाम की चट्टान का एक हिस्सा फंस गया था। इस वजह से Rover की ड्रिलिंग प्रक्रिया रुक गई और वह लगभग छह दिनों तक काम नहीं कर पाया।

‘Atacama’ चट्टान में ऐसी क्या खास बात थी?

यह चट्टान करीब 1.5 फीट चौड़ी, 6 इंच मोटी और लगभग 13 किलोग्राम वजनी थी। ड्रिल निकालते समय यह पूरी चट्टान जमीन से उठकर Rover के साथ लटक गई, जिससे समस्या और बढ़ गई।

NASA के वैज्ञानिकों ने Curiosity Rover को कैसे बाहर निकाला?

वैज्ञानिकों ने पहले कंपन (Vibration) देकर पत्थर हटाने की कोशिश की, बाद में ड्रिल को झुकाकर तेज कंपन और घूमने की टेक्नोलॉजी अपनाई, जिससे चट्टान टूटकर नीचे गिर गई और Rover फिर से काम करने लगा।

Curiosity Rover मंगल ग्रह पर क्या खोज रहा है?

Curiosity Rover मंगल ग्रह के Geological History, वहां मौजूद मिनरल्स और इस संभावना की जांच कर रहा है कि क्या कभी मंगल पर जीवन मौजूद था।

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Curiosity Rover कितने सालों से मंगल ग्रह पर काम कर रहा है?

Curiosity Rover पिछले 13 सालों से मंगल ग्रह पर एक्टिव है और अब तक धूल भरी आंधियों, रेडिएशन और बेहद ठंड जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना कर चुका है।