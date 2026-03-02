MWC 2026: Lenovo एक साथ लेकर आया दो धाकड़ टैब, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

MWC 2026: एमडब्ल्यूसी यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आज से आगाज हो गया है। इस मेगा टेक इवेंट की शुरुआत लेनोवो के धांसू टैब से हुई है। यह Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 है। इसे Idea Tab Pro के सक्सेसर के तौर पर लाया गया है। इस टैबलेट में 10,000 से अधिक mAh वाली बैटरी मिलती है। इसमें हाई-रेजलूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, टैब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस टूल भी दिए गए हैं, जो यूजर्स के काम को आसान बनाएंगे। और पढें: लॉन्च से पहले ही छाया Honor Magic V6, MWC से पहले दिखी लगभग बिना क्रीज वाली डिस्प्ले

ऐसे हैं लेटेस्ट टैबलेट के फीचर्स

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 में स्मार्ट रीडर, एआई नोट, लाइव ट्रांसक्रिप्शन और स्मार्ट एआई इनपुट का सपोर्ट दिया गया है। अब फीचर्स पर नजर डालें, तो टैब में 13 इंच का 3.5 रेजलूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 800 निट्स है। पावर व परफॉर्मेंस के लिए टैब में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 825 GPU दिया गया है। इसके साथ 512 जीबी तक स्टोरेज और 12 जीबी रैम मिलती है। और पढें: Vivo X300 Ultra की MWC 2026 में एंट्री पक्की, जानिए क्या हो सकते हैं इसके फीचर्स

यह टैब Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। फोटो क्लिक करने के लिए टैबलेट के बैक-साइड में 13MP का कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 10,200mAh की है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग दी गई है। इसकी स्टोरेज को एसडी कार्ड की मदद से 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। और पढें: 15,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन टैबलेट, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

अन्य डिटेल

इस टैब में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और चार्जिंग पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 296.48×191.91×6.2 mm और वजन 598 ग्राम है। यह ग्राहकों के लिए Luna Grey और Cloud Grey कलर में अवेलेबल है।

कितनी है कीमत

लेनोवो के लेटेस्ट टैबलेट Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 की कीमत 549 यूरो यानी करीब 58,945 रुपये से शुरू होती है। इसकी बिक्री जल्द लाइव होगी। फिलहाल, टैब की भारत में लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है।

Lenovo Legion Tab (2026) से भी उठा पर्दा

टेक जाइंट लेनोवो ने MWC में आइडिया टैब प्रो जेन 2 के अलावा Legion Tab (2026) से पर्दा उठाया है। इस टैब की बात करें, तो इसमें 8.8 इंच की LCD स्क्रीन मिलती है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 750 निट्स है। इसमें Adreno 840 GPU के साथ Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलता है।

इस टैब के रेयर और फ्रंट में 50MP का कैमरा दिया गया है। चार्जिंग के लिए यूएसबी टाईप-सी पोर्ट और 2 स्पीकर दिए गए हैं। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए टैब में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और डीपी आउट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसकी बैटरी 9000mAh है।