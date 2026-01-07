CES 2026: Motorola ने पेश किया यूनिफाइड AI प्लेटफॉर्म और AI पिन स्टाइल वियरेबल डिवाइस का प्रोटोटाइप

CES 2026 में Motorola ने दो बड़े AI प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। कंपनी ने पहला बड़ा प्रोजेक्ट Qira पेश किया, जो एक यूनिफाइड AI प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म Motorola और Lenovo दोनों ब्रांड्स के डिवाइसों पर काम करता है और यूजर की बातचीत, कंटेक्स्ट और यादें दोनों डिवाइसों में रख सकता है। इसके साथ ही Motorola ने Project Maxwell का प्रोटोटाइप भी दिखाया, जो एक पहनने वाले AI-कंपैनियन डिवाइस है। इसके अलावा कंपनी ने अपना पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन Razr Fold भी पेश किया।

क्या है Qira प्लेटफॉर्म

Qira प्लेटफॉर्म Lenovo और Motorola के अलग-अलग AI असिस्टेंट्स को एक जगह लाता है। पहले Lenovo के पास AI Now और Motorola के पास moto AI था, जिससे यूजर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर अपनी बातचीत या पर्सनलाइजेशन जानकारी नहीं ले जा सकते थे। Qira इस समस्या को हल करता है और दोनों ब्रांड्स के डिवाइसों में एक जैसा AI एक्सपीरियंस देता है। यह प्लेटफॉर्म Microsoft Copilot, Google, Qualcomm, Intel और Perplexity AI जैसी प्रमुख टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ काम करता है और क्लाउड और डिवाइस दोनों के मदद से यूजर को स्मार्ट सजेशन देता है।

Project Maxwell का प्रोटोटाइप भी पेश किया

Motorola ने Project Maxwell का प्रोटोटाइप भी पेश किया, जो पहनने वाला AI डिवाइस है। इसे 312 Labs टीम ने डेवलप किया है। यह डिवाइस हमेशा यूजर के पास रहता है और उनके आसपास की जानकारी समझ सकता है। इसमें कैमरा, माइक्रोफोन और सेंसर लगे हैं, जो आसपास की चीजें और ऑडियो डेटा को प्रोसेस करके रियल-टाइम में सजेशन या जानकारी देते हैं। यूजर इसे अपनी भाषा में निर्देश दे सकते हैं और यह केवल सवालों का जवाब ही नहीं देता, बल्कि दिए गए निर्देशों के अनुसार काम भी कर सकता है।

Project Maxwell कब लॉन्च होगा

हालांकि Project Maxwell अभी प्रोडक्शन रेडी नहीं है और लॉन्च की तारीख कंपनी ने नहीं बताई है लेकिन यह दिखाता है कि Motorola AI और पहनने वाली टेक्नोलॉजी में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। Qira प्लेटफॉर्म और Project Maxwell दोनों ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रॉस-डिवाइस AI एक्सपीरियंस और स्मार्ट लाइफस्टाइल की दिशा में नए ऑप्शन खोलते हैं।