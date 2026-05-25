Published By: Manisha | Published: May 25, 2026, 01:15 PM (IST)
Motorola Edge 70 Pro+ स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह Motorola Edge 70 सीरीज का लेटेस्ट प्रीमियम फोन होने वाला है, जिसमें पहले से ही Motorola Edge 70, Edge 70 Fusion और Edge 70 Pro फोन शामिल है। फोन की सेल Flipkart पर शुरू होने वाली है। फोन के कुछ फीचर्स लॉन्च से पहले सामने आ चुके हैं। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 50MP पेरिस्कोप सेंसर से लैस होगा, जिसमें 3.5x ऑप्टिकल जूम मौजूद होगा। कंपनी इस फोन में 3 कलर ऑप्शन Pantone Chicory Coffee sculpted wood finish, Pantone Stormy Sea और Pantone Zinfandel satin-luxe finish कलर ऑप्शन मौजूद होंगे। आइए जानते हैं फोन की लॉन्च डेट व फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Motorola Razr Fold की भारत में पहली सेल लाइव, मिल रहा 10,000 से ज्यादा का डिस्काउंट
कंपनी ने Motorola Edge 70 Pro+ की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन 4 जून को भारत में लॉन्च होगा। जैसे कि हमने बताया फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होने वाली है। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिसके जरिए फोन का लुक व फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स सामने आई है। और पढें: Moto G37 और Moto G37 Power 5G पावर पैक्ड फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत
Stunning Inside out✨
Introducing the new motorola edge 70 pro+, where luxurious Collections™️ finishes meet flagship experiences inside and out. और पढें: Motorola Razr Fold फोन 2 सेल्फी कैमरा और 6000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत
Launching 4th June on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores.#motorolaIndia #motorolaEdge70ProPlus pic.twitter.com/LIcO0fDKhs
— Motorola India (@motorolaindia) May 24, 2026
फीचर्स की बात करें, तो Motorola Edge 70 Pro+ फोन 50MP का पेरिस्कोप सेंसर मिलने वाला है। इस सेंसर में 3.5x ऑप्टिकल जूम मौजूद होगा। इसके साथ 50MP Sony Lytia 710 का प्राइमरी कैमरा मौजूद होगा, जिसके साथ OIS सपोर्ट मौजूद है। साथ ही फोन में Pantone Chicory Coffee sculpted wood finish, Pantone Stormy Sea और Pantone Zinfandel satin-luxe finish कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं। फोन के बैक पर वर्गाकार कैमरा मॉड्यूल मौजूद होगा, जिसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप व LED फ्लैश देखने को मिलता है।
फोन के फीचर्स लीक भी हुए हैं। लीक की मानें, तो फोन में 6.7 इंच या फिर 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है। यह 1.5K Quad-Curved हो सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz का होगा। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 व IP69 रेटिंग मिलेगी। यह फोन Mediatek Dimensity 8500 Exreme प्रोसेसर से लैस हो सकता है। वहीं, फोन की बैटरी 6500mAh की हो सकती है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है।
फिलहाल, कंपनी ने फोन की कीमत रिवील नहीं की है। हालांकि, अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि कंपनी इस फोन को 40,000 से 50,000 तक की रेंज में पेश करेगी, तो इसकी टक्कर OnePlus और iQOO के फोन से हो सकती है। OnePlus 15R की बात करें, तो इस फोन को अभी 54,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फोन खासतौर पर गेमर्स के लिए पेश किा गया है, जो कि Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। iQOO 15R की कीमत 46,999 रुपये से शुरू होती है। यह भी किफायती गेमिंग फोन है, जो कि Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 7600mAh की बैटरी दी है।
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