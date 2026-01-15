comscore
Motorola Signature फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart पर होगी सेल

Motorola Signature फोन की इंडिया लॉन्च डेट फाइनली कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का अल्ट्रा-प्रीमियम फ्लैगशिप फोन होगा। यहां जानें फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jan 15, 2026, 01:35 PM (IST)

Motorola Signature
Motorola Signature स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। इस फोन को कंपनी ने CES 2026 के दौरान Las Vegas में पेश किया था। वहीं, हाल ही में इस फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव की गई, जिससे फोन की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म हो गई थी। हालांकि, तब-तक कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट रिवील नहीं की थी। हालांकि, अब इस फोन की लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। फीचर्स की बात करें, तो मोटोरोला का यह फोन 3nm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। इसके अलावा, फोन में 5200mAh की बैटरी मिलेगी, जिसके साथ 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: 200MP कैमरे वाला Realme फोन हुआ 3000 रुपये Sasta, यहां मिल रही धमाका Deal

Flipkart पर Motorola Signature स्मार्टफोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इसी साइट के जरिए फोन की लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। यह फोन भारत में 23 जनवरी दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इसी साइट के जरिए कंपनी ने फोन के कई फीचर्स लॉन्च से पहले रिवील कर दिए हैं। इस फोन की सेल भी फ्लिकार्ट पर ही उपलब्ध होने वाली है। सेल डेट का खुलासा लॉन्च वाले दिन किया जाएगा। news और पढें: Motorola Signature की इंडिया लॉन्च डेट और कीमत लीक, दाम सुनकर उड़ सकते हैं होश!

Motorola Signature Specs

Motorola Signature कंपनी का अल्ट्रा-प्रीमियम फ्लैगशिप फोन होने वाला है। इस फोन में दो कलर ऑप्शन Pantone Martini Olive और Pantone Carbon कलर ऑप्शन शामिल होंगे। इस फोन में 6200 Nits ब्राइट डिस्प्ले मिलगा। यह AMOLED डिस्प्ले होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz का होगा। इसके अलावा, फोन 3nm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस होने वाला है, जिसके साथ आपको 16GB RAM व 1TB तक की स्टोरेज मिलेगी। फोन की बैटरी 5200mAh की होगी, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग मौजूद होगी।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP primary Sony Lytia 828 प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जिसके साथ 3.5-degree optical image stabilisation मौजूद होगा। यह फोन 6.99 mm पतला व 186gm भारी होने वाला है।