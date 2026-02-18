comscore
Google के CEO सुंदर पिचाई ने किया बड़ा ऐलान, नया प्रोजेक्ट भारत को बनाएगा डिजिटल हब

Google के CEO सुंदर पिचाई ने भारत-अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव का ऐलान किया। इस पहल से भारत में नई Subsea Cable कनेक्टिविटी बनेगी, जिससे AI सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 18, 2026, 05:58 PM (IST)

Google CEO Sundar Pichai

photo icon Google CEO Sundar Pichai

Google के CEO सुंदर पिचाई ने बुधवार को भारत-अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव की घोषणा की। इस पहल का मकसद भारत और अमेरिका के बीच नई Subsea Cable कनेक्टिविटी तैयार करना है, जिससे AI से जुड़ी सेवाओं की पहुंच बढ़े। सुंदर पिचाई ने कहा कि इस पहल के जरिए सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि Skilling और Training पर भी जोर दिया जाएगा। इसके तहत Google का नया AI प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिससे लोग अपने काम में AI का बेहतर इस्तेमाल सीख सकेंगे। news और पढें: India AI Impact Summit 2026: बेंगलुरु में बनेगी दुनिया की पहली AI City, Bharat1.AI ने किया बड़ा ऐलान

सुंदर पिचाई ने क्या कहा

सुंदर पिचाई ने भारत को AI के क्षेत्र में ‘Extraordinary Development Path’ पर बताया और कहा कि AI हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बदलाव है। उन्होंने कहा कि AI से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, किसानों को रियल-टाइम अलर्ट और कई बाकी क्षेत्रों में मदद मिल सकती है। सुंदर पिचाई ने यह भी कहा कि भारत की Linguistic Diversity, Digital Infrastructure और Capable Population इसे AI इनोवेशन के लिए परफेक्ट बनाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि AI को भरोसेमंद, सुरक्षित और सभी के लिए सुलभ बनाना चाहिए। news और पढें: भारत के Sarvam AI ने Google Gemini और ChatGPT को दी चुनौती, बेंचमार्क टेस्ट में छोड़ा पीछे

क्या है भारत-अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव

भारत-अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव एक वैश्विक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसे Google ने भारत और अमेरिका के बीच हाई-कैपेसिटी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू किया है। इसके तहत विशाखापत्तनम में नया अंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे बनाया जाएगा और भारत को सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाले कई Subsea लिंक तैयार होंगे। इसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक फाइबर-ऑप्टिक रूट्स भी स्थापित किए जाएंगे। इससे भारत को एक प्रमुख ग्लोबल डिजिटल हब बनने में मदद मिलेगी और मुंबई और चेन्नई के मौजूदा लैंडिंग पॉइंट्स पर निर्भरता कम होगी। news और पढें: भारत में ChatGPT Go एक साल के लिए फ्री, 4 नवंबर से मिलेगा फायदा

विशाखापत्तनम बनेगा भारत का डिजिटल हब

Google के ग्लोबल नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर के VP Brian Quigley ने बताया कि प्रोजेक्ट में विशाखापत्तनम से चेन्नई और दक्षिण अफ्रीका के लिए Direct Fiber-Optic Path तैयार किया जाएगा। यह रूट मौजूदा केबल सिस्टम्स के साथ मिलकर हाई-कैपेसिटी और बैकअप कनेक्टिविटी देगा। इसी तरह विशाखापत्तनम से सिंगापुर के लिए Direct Path भी डेवलप किया जा रहा है। VP Brian Quigley ने कहा कि इस पहल से विशाखापत्तनम एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय Subsea Gateway बन जाएगा।