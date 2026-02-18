Published By: Manisha | Published: Feb 18, 2026, 04:25 PM (IST)
AI Impact Summit 2026 का आज तीसरा दिन है। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस समिट की शुरुआत 16 फरवरी से हो चुकी है, जो कि पहले 20 फरवरी तक जारी रहने वाला था। हालांकि, इस समिट को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यह इवेंट 20 फरवरी तक नहीं बल्कि 21 फरवरी यानी शनिवार तक जारी रहेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स और पढें: India AI Impact Summit 2026: Qualcomm और Mihup.ai ने BFSI Sector के लिए पेश की On-Device Voice AI टेक्नोलॉजी
रिपोर्ट्स की मानें, तो अब AI Impact Summit 2026 की डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले यह 20 फरवरी तक चलने वाला था, जो कि अब 21 फरवर तक जारी रहेगा। दरअसल, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि 19 फरवरी को PM Modi इस समिट में शामिल होंगे। आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए IndiaAI Expo Summit 2026 को आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा। और पढें: India AI Impact Summit 2026: Qualcomm ने ह्यूमनोइड रोबोट्स के लिए खास पेश की Dragonwing IQ-10 Chip
इस कारण समिट को एक दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है और लोग 21 फरवरी को समिट में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा, कहा यह भी जा रहा है कि 21 फरवरी को यह समिट शाम 6 बजे तक नहीं बल्कि रात 8 बजे तक ओपन रहेगा। और पढें: India AI Impact Summit 2026: NPCI ने FiMI AI मॉडल किया लॉन्च, डिजिटल पेमेंट से जुड़े विवाद मिनटों में सुलझेंगे
अगर आपने भीड़ के चक्कर में इस समिट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर 19 तारीख वाले सत्र को आप मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस समिट को अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन भी देख सकते हैं। जी हां, AI Impact Summit 2026 से जुड़ी सभी अपडेट IndiaAI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा रही है। इसके अलावा, आप उनके यूट्यूब चैनल पर भी ज्यादातर सत्र को ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
आपको बता दें, AI Impact Summit 2026 की शुरुआत 16 फरवरी को भारत में हुई है। इस समिट के दौरान देश-विदेश के कई टेक दिग्गज भारत दौरे पर आए हुए हैं।
