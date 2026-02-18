comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Ai Impact Summit 2026 Dates Extended Till February 21 On 19 Feb Summit Will Be Closed For General Public

19 फरवरी को जनता के लिए बंद रहेगा AI Impact Summit 2026, डेट हुई एक्सटेंड

India AI Impact Summit 2026 की आखिरी तारीख आगे बढ़ गई है। अब यह समिट 20 फरवरी तक नहीं बल्कि 21 फरवरी तक जारी रहेगा। यहां जानें वजह।

Published By: Manisha | Published: Feb 18, 2026, 04:25 PM (IST)

India AI Impact Summit 2026
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

AI Impact Summit 2026 का आज तीसरा दिन है। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस समिट की शुरुआत 16 फरवरी से हो चुकी है, जो कि पहले 20 फरवरी तक जारी रहने वाला था। हालांकि, इस समिट को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यह इवेंट 20 फरवरी तक नहीं बल्कि 21 फरवरी यानी शनिवार तक जारी रहेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स news और पढें: India AI Impact Summit 2026: Qualcomm और Mihup.ai ने BFSI Sector के लिए पेश की On-Device Voice AI टेक्नोलॉजी

20 फरवरी को बंद रहेगा AI Impact Summit 2026

रिपोर्ट्स की मानें, तो अब AI Impact Summit 2026 की डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले यह 20 फरवरी तक चलने वाला था, जो कि अब 21 फरवर तक जारी रहेगा। दरअसल, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि 19 फरवरी को PM Modi इस समिट में शामिल होंगे। आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए IndiaAI Expo Summit 2026 को आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा। news और पढें: India AI Impact Summit 2026: Qualcomm ने ह्यूमनोइड रोबोट्स के लिए खास पेश की Dragonwing IQ-10 Chip

21 फरवरी को रात 8 बजे तक समिट रहेगी चालू

इस कारण समिट को एक दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है और लोग 21 फरवरी को समिट में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा, कहा यह भी जा रहा है कि 21 फरवरी को यह समिट शाम 6 बजे तक नहीं बल्कि रात 8 बजे तक ओपन रहेगा। news और पढें: India AI Impact Summit 2026: NPCI ने FiMI AI मॉडल किया लॉन्च, डिजिटल पेमेंट से जुड़े विवाद मिनटों में सुलझेंगे

How to Watch Livestream on Phone

अगर आपने भीड़ के चक्कर में इस समिट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर 19 तारीख वाले सत्र को आप मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस समिट को अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन भी देख सकते हैं। जी हां, AI Impact Summit 2026 से जुड़ी सभी अपडेट IndiaAI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा रही है। इसके अलावा, आप उनके यूट्यूब चैनल पर भी ज्यादातर सत्र को ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

आपको बता दें, AI Impact Summit 2026 की शुरुआत 16 फरवरी को भारत में हुई है। इस समिट के दौरान देश-विदेश के कई टेक दिग्गज भारत दौरे पर आए हुए हैं।