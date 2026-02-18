India AI Impact Summit 2026: Qualcomm और Mihup.ai ने BFSI Sector के लिए पेश की On-Device Voice AI टेक्नोलॉजी

भारत में चल रहे AI Impact Summit 2026 में टेक कंपनियों ने अपनी नई AI टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन किया। इसी सम्मेलन के दौरान, भारतीय AI कंपनी Mihup.ai ने अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी Qualcomm के साथ मिलकर BFSI (Banking, Financial Services, Insurance) सेक्टर के लिए On-Device Voice AI टूल पेश करने की घोषणा की। यह नया टूल विशेष रूप से उन मामलों में यूजफुल होगा, जहां ग्राहकों और बैंक या बीमा कंपनियों के बीच लगातार बातचीत होती है। सम्मेलन के पांच दिनों में आयोजित AI Impact Expo में यह प्रोडक्ट प्रदर्शित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को किया था। और पढें: India AI Impact Summit 2026: Qualcomm ने ह्यूमनोइड रोबोट्स के लिए खास पेश की Dragonwing IQ-10 Chip

यह Voice AI Tool कितनी भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है?

Mihup.ai ने बताया कि उनका नया On-Device Voice Intelligence Stack खासतौर पर Qualcomm Hexagon NPU के लिए बनाया गया है। इसका मतलब है कि अब आपका डिवाइस खुद ही आवाज को समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है, जिससे क्लाउड सर्वर पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। इस टेक्नोलॉजी में दो चीजें हैं…

Automatic Speech Recognition (ASR): यह आपकी कही हुई बातें तुरंत टेक्स्ट में बदल देता है।

Small Language Model (SLM): यह बातचीत का संदर्भ और मतलब समझता है।

यह टूल 12+ भारतीय भाषाओं और कोड-मिक्स स्पीच (जैसे हिंदी+अंग्रेजी) के लिए भी काम करता है। इसका मतलब अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या यह टूल बैंकिंग और बीमा इंडस्ट्री में लागत और समय दोनों बचा सकता है?

कंपनी का कहना है कि On-Device Voice AI पुराने क्लाउड वाले AI टूल्स के मुकाबले लगभग 80% सस्ता है। यह रियल-टाइम में बातचीत में गलत या नियमों के उल्लंघन को पहचान सकता है और कॉल के दौरान सहायता भी दे सकता है। विशेषकर BFSI सेक्टर (बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस) में इसका मकसद है कि ग्राहक की बातचीत तेज, आसान और व्यक्तिगत बने। यह ग्राहक की जरूरत और भावनाएं समझकर सही जानकारी देता है।

क्या यह AI टूल ग्राहक की भावनाओं को समझकर मदद कर सकता है?

Mihup.ai का Voice AI Tool सिर्फ आपकी बातों को शब्दों में बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी भावनाएं भी समझता है। अगर ग्राहक परेशान या तनाव में लगता है, तो यह AI उसे तुरंत इंसानी प्रतिनिधि से जोड़ देता है। साथ ही छोटे और आसान सवालों के जवाब यह खुद ही दे देता है, जिससे समय बचता है। यह ग्राहक के खाते की जानकारी तुरंत निकालकर सही और पर्सनल जवाब देता है। इससे बैंक, फाइनेंस और बीमा कंपनियों (BFSI) में ग्राहक सेवा पहले से ज्यादा तेज, आसान और बेहतर हो जाती है।