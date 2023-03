भारत में 5G सर्विस पिछले साल अक्टूबर महीने में लॉन्च की गई थी। इसके बाद धीरे-धीरे करके स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने अपने डिवाइस में 5G अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। एंड्रॉइड से लेकर आईफोन तक, सभी स्मार्टफोन्स में 5G सपोर्ट पहुंच गया है। हालांकि, इस रेस में Google कंपनी काफी पीछे रह गई है। अब-तक गूगल पिक्सल स्मार्टफोन यूजर्स अपने डिवाइस में 5जी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, अब फाइनली गूगल पिक्सल यूजर्स का इंतजार खत्म हो गया है। कंपनी ने भारत में अपने पिक्सल फोन में 5जी अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। Also Read - Pixel 7 और Pixel 6a को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहा है 10 हजार रुपये तक का डिस्काउंट

Google कंपनी ने अपने लेटेस्ट डिवाइस के लिए मार्च सॉफ्टवेयर अपडेट रोलआउट किया है। यह अपडेट डिवाइस के लिए बैटरी, चार्जिंग, कैमरा व यूआई इम्प्रूवमेंट्स के साथ-साथ एक मच-अवेटेड फीचर लेकर आया है। यह फीचर है पिक्सल फोन में 5G सपोर्ट। जी हां, मार्च सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भारत में पिक्सल स्मार्टफोन यूजर्स को 5G सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है, जिसकी जानकारी यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक की है। जिन डिवाइस को 5जी सपोर्ट मिला है वो हैं- Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro और Google Pixel 6a।

Our March software update is now rolling out to supported Pixel devices! Along with the latest #FeatureDrop, you’ll see improvements to:

🔋 Battery & charging

📷 Camera

📱 User interface

🌐 Bluetooth & Wi-Fi

🎉 And more!

Learn more on our Community post: https://t.co/yE1j3pTuK2

— Made by Google (@madebygoogle) March 13, 2023