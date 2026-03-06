Google Pixel 10a की भारत में सेल हुई शुरू, जानिए कीमत और ऑफर्स

गूगल ने अपना नया बजट-फ्रेंडली फ्लैगशिप स्मार्टफोन Google Pixel 10a भारत में लॉन्च कर दिया है। यह फोन कंपनी की फेमस Pixel 10 सीरीज का एंट्री-लेवल वर्जन है और इसे पिछले महीने ग्लोबली पेश किया गया था। अब यह फोन भारत में Flipkart और गूगल इंडिया की ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। Google Pixel 10a केवल एक ही RAM और स्टोरेज ऑप्शन में आता है और चार शानदार कलर्स में उपलब्ध है, बेरी (Berry), फॉग (Fog), लैवेंडर (Lavender) और ऑब्सीडियन (Obsidian)। फोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और इसमें वही Tensor G4 चिपसेट है जो पिछले साल के Pixel 9 सीरीज में था। और पढें: Google Pixel 10A फोन 48MP कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

कीमत और ऑफर्स

भारत में Google Pixel 10a की कीमत 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वर्जन के लिए ₹49,999 रखी गई है। कंपनी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर ₹3000 तक का इंस्टेंट कैशबैक ऑफर कर रही है। इसके अलावा पुराने फोन एक्सचेंज करने पर भी ₹3000 तक का बोनस मिल सकता है। यूजर्स के लिए 24 महीने की इंस्टॉलमेंट EMI ऑप्शन भी उपलब्ध है। यह फोन सीधे Flipkart और गूगल इंडिया ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है। और पढें: Google Pixel 10a आज होगा लॉन्च, यहां से कर सकेंगे प्री-ऑर्डर

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Google Pixel 10a में 6.3-inch की Actua pOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 1080×2424 पिक्सल रिजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass 7i की सुरक्षा मिली है। फोन में Tensor G4 प्रोसेसर के साथ Titan M2 Security Co-Processor है। यह 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि फोन IP68 रेटिंग के साथ धूल और पानी से सुरक्षित है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5100mAh बैटरी लगी है, जो 30W वायर्ड और 10W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और पढें: Google Pixel 10a की प्री-बुकिंग इस दिन होगी शुरू, Flipkart लिस्टिंग हुई Live

Add Techlusive as a Preferred Source

कैमरा और डिजाइन

कैमरा फीचर्स की बात करें तो Pixel 10a में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 48MP का मेन कैमरा f/1.7 अपर्चर और OIS के साथ है, जबकि 13MP का अल्ट्रावाइड कैमरा 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू देता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 13MP का कैमरा है। फोन का साइज 153.9x73x9mm है और वजन लगभग 183 ग्राम है। Google ने इस फोन के लिए सात साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट का भरोसा भी दिया है।