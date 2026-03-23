Samsung से iPhone में फोटो व वीडियो कर सकेंगे AirDrop, Samsung Galaxy S26 सीरीज यूजर्स की मौज

Samsung यूजर्स के लिए अच्छी खबर आ गई है। अब सैमसंग यूजर्स iPhone में फोटो व वीडियो भेज सकेंगे। जी हां, Samsung Galaxy S26 सीरीज के लिए फाइनली AirDrop सपोर्ट लाइव कर दिया गया है। इस फीचर को Quick Share के तहत पेश किया गया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स फाइल्स, फोटो, वीडियो व डॉक्यूमेंट्स को सैमसंग व एप्पल डिवाइस में शेयर कर सकेंगे। Samsung से पहले यह फीचर Google Pixel डिवाइस के लिए पेश किया गया था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Google Pixel फोन्स में क्या है Notification Summary फीचर और इसे कैसे करें ऑन?

Samsung कंपनी ने प्रेस रिलीज के जरिए कंफर्म कर दिया है कि Apple के AirDrop स्टाइल फाइल शेयरिंग फीचर को सैमसंग डिवाइस में रोलआउट करना शुरू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 23 मार्च यानी आज से Samsung Galaxy S26 सीरीज के साथ हो रही है। फिलहाल, इस फीचर को दक्षिण कोरिया में रिलीज किया गया है। हालांकि, आने वाले दिनों में इसे अन्य रीजन के लिए भी रिलीज किया जाएगा। इनमें Europe, Hong Kong, Japan, Latin America, North America, Southeast Asia और Taiwan आदि रीजन शामिल हैं। और पढें: Samsung Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra की सेल हुई शुरू, जानिए कीमत और फीचर्स

जैसे कि हमने बताया फिलहाल यह फीचर Samsung Galaxy S26 सीरीज तक सीमित है, जिसमें Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra स्मार्टफोन्स शामिल हैं। इन स्मार्टफोन को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया था। और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra फोन 9000 रुपये सस्ता खरीदें, सेल शुरू होने से पहले यहां से सस्ते में खरीदें

How to AirDrop from Galaxy S26 to iPhone

सैमसंग गैलेक्सी एस26 सीरीज से आईफोन में फोटो वीडियो व फाइल शेयर करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

1. सबसे पहले अपने Samsung स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाएं।

2. इसके बाद Share with Apple devices के ऑप्शन को ऑन कर दें।

3. इसके बाद आपके नजदीकी एप्पल डिवाइस में आपको सैमसंग की रिक्वेस्ट दिखेगी। इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आप सैमसंग डिवाइस में फोटो, वीडियो व फाइल शेयर कर सकेंगे।

Add Techlusive as a Preferred Source

Google AirDrop Feature

पिछले साल Google ने अपने Pixel स्मार्टफोन्स के लिए AirDrop फीचर को रोलआउट किया था, जिसमें Google Pixel 10 Series व Google Pixel 9 Series शामिल हैं।