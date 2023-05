Google Bard: 180 देशों में लॉन्च हुआ गूगल का AI Chatbot, कई फीचर्स भी हुए अपग्रेड

Google I/O 2023 में गूगल ने अपने जेनरेटिव AI Chatbot Bard की सर्विसेज 180 देशों में शुरू करने की घोषणा की है। पहले यह चैटबॉट केवल USA और UK में उपलब्ध था। इसके अलावा इस जेनरेटिव AI टूल में कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। Google Bard पहले से लॉन्च हो चुके OpenAI के ChatGPT को टक्कर देगा। गूगल ने अपनी सभी सर्विसेज में Bard AI फीचर को इंटिग्रेट करने की भी घोषणा की है। गूगल का चैटबॉट फोटो एडिट करने के साथ-साथ आपके लिए ई-मेल टाइप करने जैसे काम को अंजाम दे सकता है। Also Read - Google के ChromeOS में आएगा AI टूल Bard, रिपोर्ट से हुआ खुलासा

गूगल के AI टूल में कई नए कैपेबिलिटीज जोड़े गए हैं, जिनमें Gmail एक्सपोर्ट, गूगल डॉक्स फॉर्मेटिंग आदि शामिल हैं। इसके अलावा बार्ड में नया डार्क थीम भी जोड़ा गया है। इसके अलावा गूगल का यह जेनरेटिव AI टूल दुनिया की टॉप 40 भाषाओं को सपोर्ट करेगा।

Google ने अपने AI टूल Bard को इतना सक्षम बनाया है कि यह न सिर्फ ChatGPT AI को बल्कि फोटो जेनरेटिंग टूल Midjourney को भी टक्कर देगा। इस AI टूल में Adobe Firefly का सपोर्ट दिया जाएगा। इसका अपग्रेडेड फीचर यूजर की कल्पना को फोटो में बदल सकेगा। इसके लिए वो वॉयस या टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे।

Today we’re removing the waitlist process and making Bard available in over 180 countries and territories, with more coming soon. 🎉#GoogleIO pic.twitter.com/m6HSzScs4P

— Google (@Google) May 10, 2023