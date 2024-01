Google Bard का एडवांस वर्जन जल्द होगा लॉन्च, यूजर्स काम बनाएगा आसान

Google अपने AI चैटबॉट Bard के एडवांस वर्जन पर काम कर रहा है। इसका नाम ‘Bard Advanced’ है, जो कंपनी के लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) Gemini Ultra पर काम करेगा। इसके आने से यूजर्स का काम काफी आसान हो जाएगा। इससे ओपन एआई (Open AI) के चैटजीपीटी (ChatGPT) को जोरदार टक्कर मिलेगी। बता दें कि दिग्गज टेक जाइंट गूगल ने पिछले साल गूगल बार्ड को ऑफिशियली लॉन्च किया था।

द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, डेवलपर Dylan Roussel ने हाल ही में Google Bard के अपग्रेडेड वर्जन को स्पॉट किया है। इसका इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को गूगल वन (Google One) का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसके तहत वह 3 महीने तक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।

2. Bard Advanced with Google One.

Google will allow you to get 3 months of “Bard Advanced” on them, through Google One.

Bard Advanced will use Gemini Ultra. pic.twitter.com/IqDWkpMDUg

— Dylan Roussel (@evowizz) January 4, 2024