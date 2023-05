Google I/O 2023: गूगल की सर्विसेज में लगेगा AI का 'तड़का', Magic Editor समेत कई घोषणाएं

Google I/O 2023: गूगल अपनी कई सर्विसेज में AI का तड़का लगाने वाला है। कंपनी के सालाना डेवसपर्स कांफ्रेंस में कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने Google Photos, Gmail, Maps जैसी सर्विसेज में AI बेस्ड फीचर लाने की घोषणा की है। OpenAI के जेनरेटिव AI टूल ChatGPT आने के बाद गूगल का पूरा फोकस AI बेस्ड सर्विसेज पर शिफ्ट हो गया है। सुंदर पिचाई ने Google I/O 2023 इवेंट शुरू होने से पहले ट्वीट करके इस बात की घोषणा भी की है। आइए, जानते हैं गूगल की सर्विसेज में होने वाले बदलाव के बारे में…

गूगल की क्लाउड बेस्ड फोटो सर्विस Google Photos में Magic Editor टूल मिलेगा। यह टूल यूजर्स की इमेज को Photoshop की तरह कम्पलेक्स एडिटिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यूजर अपने फोटोज के सब्जेक्ट को रिपोजिशन कर सकेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट के स्केल को रोटेट करके अपने हिसाब से बदल सकेंगे। इसके लिए केवल फोटो पर टैप करके ड्रैग और ड्रॉप करना होगा। यह मैजिक एडिटर टूल यूजर्स को फोटोज को ज्यादा ब्राइटर बनाने की भी सुविधा देगा।

हर महीने Google Photos के जरिए 1.7 बिलियन फोटोज को एडिट किया जाता है। सुंदर पिचाई ने इस फीचर की घोषणा करते हुए कहा कि यह टूल AI टेक्निक और जेनरेटिव AI पर बेस्ड होगा। इसे फिलहाल कुछ Pixel डिवाइसेज के लिए लाया जाएगा। इस साल के आखिर तक इस टूल को अन्य Android डिवाइसेज के लिए रोल आउट किया जा सकता है।

Google Maps में कई नए AI बेस्ड फीचर्स जोड़े जाएंगे। गूगल मैप्स में रियल टाइम बेस्ड वेदर अपडेट्स और AQI इंडेक्स समेत कई फीचर्स जोड़े जाएंगे। गूगल मैप्स में इन-डेप्थ प्रिव्यू के लिए Immersive View फीचर जोड़ा जाएगा। इस फीचर के जरिए आप अगर किसी नए लोकेशन पर जा रहे हैं तो उसके रूट को अच्छी तरह से नेविगेट कर सकेंगे। AI टूल के जरिए ट्रिप शुरू करने से पहले उसका 3D प्रिव्यू देख सकेंगे।

इस फीचर को पायलट प्रोजेक्ट के तोर पर Amsterdam, बर्लिन, डबलिन, फ्लोरेंस, लास वेगस, लंदन, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, मियामी, पेरिस, सीटल, सेन फ्रेंसिस्को, सेन जोस, टोकियो और वेनिस में साल के आखिर तक रोल आउट किया जाएगा। इसके अलावा गूगल ने थर्ड पार्टी के लिए Aerial View API भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए इमर्सिव व्यू फीचर को डिवाइस में इंटिग्रेट किया जा सकेगा।

Gmail और Google Docs में गूगल जेनरेटिव AI फीचर को जोड़ने जा रहा है। इस फीचर को Gmail के साथ-साथ Sheets, Slides और Google Meet में इस्तेमाल किया जा सकेगा। गूगल ने इसका नाम Duet AI for Google Workspace रखा है। Gmail, Docs और Google Slides में Duet AI का साइड पैनल मिलेगा, जिसे Sidekick कहा जाता है। यह टूल जीमेल और गूगल डॉक्स इस्तेमाल करने का नया एक्सीपीरियंस प्रदान करेगा।

