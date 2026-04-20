भारत में लॉन्च हुआ Dell 15 (2026) Laptop, जानिए कीमत और फीचर्स

Dell ने अपना नया लैपटॉप Dell 15 (2026) लॉन्च कर दिया है। यह नया मॉडल कंपनी की नंबर सीरीज का लेटेस्ट एडिशन है, जिसे खासतौर पर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस लैपटॉप की शुरुआती कीमत भारत में ₹69,699 रखी गई है। यह कीमत इसके बेस वेरिएंट की है, जिसमें Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलता है। ये लैपटॉप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

प्रोसेसर और कॉन्फिगरेशन

Dell 15 (2026) लैपटॉप को दो कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है, Carbon Black और Platinum Silver, इसके साथ ही इसमें अलग-अलग RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन भी दिए गए हैं, जिससे यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं। यह लैपटॉप Intel Core Ultra 7 255H और Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर के ऑप्शन्स के साथ आता है। हाई-एंड वेरिएंट में 16-Core CPU दिया गया है, जिसकी परफॉर्मेंस काफी तेज बताई जा रही है। इसमें Intel Arc Graphics भी दिया गया है, जो बेसिक गेमिंग और ग्राफिक वर्क के लिए अच्छा माना जा रहा है।

डिस्प्ले और डिजाइन

डिस्प्ले की बात करें तो इस नए Dell लैपटॉप में 15.6-inch का Full HD स्क्रीन दिया गया है, जिसमें 60Hz रिफ्रेश रेट और 300 निट्स ब्राइटनेस मिलती है। यह एंटी-ग्लेयर पैनल के साथ आता है, जिससे बाहर की रोशनी में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। इसमें DDR5 RAM (16GB तक) और 1TB SSD स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही Windows 11 Home पहले से इंस्टॉल मिलता है। कीबोर्ड स्पिल-रेसिस्टेंट है और इसमें नंबर पैड भी दिया गया है।

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बैटरी, पोर्ट्स और बाकी फीचर्स

बैटरी और बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें 41Wh की 3-Cell बैटरी दी गई है, जो 65W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी सामान्य यूज में अच्छा बैकअप दे सकती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 जैसे नए फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा USB Type-A, USB Type-C, HDMI Ports और Audio Jacks भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर और Windows Hello सपोर्ट दिया गया है।