Vivo के 9020mAh बैटरी वाले फोन की पहली सेल आज, मिल रहा 3000 का बंपर Discount

Vivo T5 Pro 5G को पिछले सप्ताह भारतीय बाजार में उतारा गया था। आज इस स्मार्टफोन की पहली सेल है। इसे दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदा जा सकेगा। इस पर 3000 तक की बंपर छूट और तगड़ा कैशबैक ऑफर मिलेगा। इसमें 9020mAh बैटरी, 50MP कैमरा और AMOLED स्क्रीन जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं नए फोन की कीमत, ऑफर और इसमें मिलने वाले धाकड़ फीचर्स… और पढें: Infinix Note 60 Pro की भारत में पहली सेल शुरू, जानें कीमत, ऑफर्स और फीचर्स

फोन की कीमत और ऑफर

वीवो ने टी5 प्रो को तीन स्टोरेज ऑप्शन में उतारा है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB और 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल क्रमश: 33,999 रुपये व 39,999 रुपये में मिल रहा है। और पढें: 200MP कैमरा वाले Vivo X200 Pro फोन पर 9000 का शानदार ऑफ, मिस न करें गजब Deal

इस स्मार्टफोन पर 3000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 1550 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा, हैंडसेट पर 6 महीने के लिए 5167 रुपये की ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा।

Vivo T5 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन

वीवो टी5 प्रो Android 16 बेस्ड OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 9020mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि इसका सेलिंग प्वाइंट है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसके साथ हैंडसेट में Snapdragon 7s Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी रैम 12 जीबी है।

गेमिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और मूवी देखने के लिए स्मार्टफोन में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 2800 × 1260 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसे HDR10+ का साथ मिला है।

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए फोन में 50MP का Sony IMX882 सेंसर दिया गया है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके साथ 2MP का डेप्थ लेंस भी मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है। वहीं, सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा दिया है।

अन्य डिटेल

सुरक्षा को ध्यान में रखकर वीवो टी5 प्रो में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। इस फोन में स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। इसे पानी व धूल से बचाने के लिए IP68 + IP69 की रेटिंग दी गई है। इसके साथ इसे MIL- STD-810H का सर्टिफिकेशन मिला है। इसका मतलब है कि इसकी बॉडी बहुत मजबूत है।

Add Techlusive as a Preferred Source

कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्टफोन में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस डिवाइस की डायमेंशन 163.73×76.1×8.25mm और वजन 213 ग्राम है।