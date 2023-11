ChatGPT Down : दुनियाभर के यूजर्स परेशान, OpenAI ने बताई वजह

ChatGPT Down: OpenAI के जेनरेटिव AI टूल चैटजीपीटी का सर्वर डाउन हो गया। इसकी वजह से पूरी दुनिया के यूजर्स परेशान रहे। OpenAI सर्वर डाउन होने की वजह से यूजर्स इससे इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं, यूजर्स को इसे एक्सेस करने में भी दिक्कत आई। OpenAI ने चैटजीपीटी के सर्वर में आई इस गड़बड़ी को स्वीकारा और बताया कि इसमें पार्शियल और मेजर दिकक्त आई है। हालांकि, अभी ChatGPT का सर्वर अप हो गया है और यूजर्स इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। चैटजीपीटी का सर्वर कुछ घंटो के लिए काम नहीं कर रहा था। कई यूजर्स ने इसकी ऑनलाइन शिकायत भी की है।

आ रहा था यह मैसेज

चैटजीपीटी के सर्वर में आई दिक्कत की वजह से यूजर्स को इसमें लॉग-इन करने में भी दिक्कत आ रही थी। ChatGPT के स्टेटस पेज पर कई यूजर्स ने इसके बारे में शिकायत की है। जैसे ही यूजर्स इस प्लेटफॉर्म में कुछ कन्वर्स करने के लिए टाइप कर रहे थे, उन्हें ‘Something went wrong. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com’ मैसेज मिल रहा था। इसका मतलब है ‘कुछ गड़बड़ है, अगर यह दिक्कत आ रही है, तो कृपया हमारे हेल्प सेंटर help.openai.com पर संपर्क करें।’

इसके बाद OpenAI ने माना कि ChatGPT को एक्सेस करने में यूजर्स को दिक्कत आ रही है। इसकी फिलहाल जांच चल रही है। यह साफ है कि OpenAI या तो अपनी सर्विस को अपडेट कर रहा है। यह दिकक्त AI सेंट्रिक लैंग्वेज Dall.E में आई दिक्कत की वजह से हो सकता है। Microsoft Bing Search में भी यूजर्स को ChatGPT एक्सेस करने में दिकक्त आ रही है।

घंटो डाउन रहा सर्वर

OpenAI ने बताया कि फिलहाल इस दिक्कत की जांच की जा रही है। हम इसके आउटेज स्टेटस को मेजर से पार्शियल जांच कर रहे हैं। हालांकि, ChatGPT अब काम कर रहा है। कंपनी ने बताया कि इसमें 5:54pm PST के आस-पास दिक्कत शुरू हुई। इसके बाद इसमें 6:02 PST पर भी मेजर आउटेज रिकॉर्ड किया गया। यूजर्स इस तरह की दिक्कत आने पर OpenAI यूजर्स कंपनी के टेक्स्ट/ई-मेल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सर्वर अप होने पर ऑनलाइन आने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।