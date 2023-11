Elon Musk launch Gork: एलन मस्क की AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कंपनी xAI ने अपना पहला एआई चैटबॉट लॉन्च कर दिया है। इस चैटबॉट का नाम ‘Gork’ है। एलन मस्क का यह Gork चैटबॉट ChatGPT को टक्कर देने की पूरी तैयारी में है। यह चैटबॉट फिलहाल कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए रिलीज किया जा चुका है। हालांकि, बीटा टेस्टिंग फेज खत्म होने के बाद इसे सबसे पहले X Premium+ यूजर्स के लिए उपलब्ध किया जाएगा।

Elon Musk ने 4 नवंबर को X के सबसे पहले AI मॉडल ‘Gork’ का ऐलान किया। मस्क ने बताया कि फिलहाल यह चैटबॉट अर्ली टेस्टिंग फेज में है, लेकिन जल्द ही इसे X Premium+ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

As soon as it’s out of early beta, xAI’s Grok system will be available to all X Premium+ subscribers

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023