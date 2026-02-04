comscore
  • Chatgpt Service Restored Again After America India Outage

ChatGPT Down: यूजर्स के लिए दोबारा एक्टिव हुआ चैटबॉट, कई घंटे ठप रही थी सेवाएं

ChatGPT की सेवाएं कई घंटे बंद रहने के बाद दोबारा शुरू हो गई है। इस आउटेज के दौरान लोगों को लॉग-इन करने में दिक्कत आई, तो कईओं को इमेज बनाने और वॉइस मोड यूज करने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 04, 2026, 10:44 AM (IST)

ChatGPT
ChatGPT की सेवाएं कई घंटे डाउन रहने के बाद अब दोबारा शुरू हो गई है। इस आउटेज को अमेरिका, भारत समेत दुनिया के कई देशों में रिपोर्ट किया गया। इस दौरान 10 हजार से अधिक शिकायतें की गई, जिनमें चैटबॉट के काम न करने और लॉग-इन न होने की बात कही गई। यूजर्स को प्रॉम्प्ट दर्ज करने पर ‘Something seems to have gone wrong’ का मैसेज मिला और इमेज बनाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। news और पढें: OpenAI ने macOS के लिए Codex App किया लॉन्च, अब AI एजेंट करेंगे कोडिंग में मदद

मीडिया रिपोर्ट की मानें, तो ChatGPT की सर्विस ठप होने की जानकारी ट्रैकिंग साइट Downdetector से मिली। इस आउटेज के वक्त यूजर्स को लॉग-इन करने और चैट करने में दिक्कत आई। सबसे ज्यादा शिकायत अमेरिकी यूजर्स की ओर से की गई। भारत में भी आउटेज को रिपोर्ट किया गया। news और पढें: Google अपने Gemini में जल्द ला सकता है ये कमाल का फीचर, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

ये सेवाएं हुई प्रभावित

चैटजीपीटी ठप पड़ने के दौरान लॉग-इन, इमेज जनरेशन, फाइल अपलोड और वॉइस मोड जैसी सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। यही नहीं यूजर्स को चैटबॉट के प्रीमियम फीचर्स यूज करने में दिक्कत आई। वहीं, कंपनी ने भी इस आउटेज को स्वीकारा। news और पढें: OpenAI ने पेश किया Prism, Scientists को मिलेगा फ्री AI Workspace

कंपनी ने क्या कहा ?

OpenAI ने चैटजीपीटी की आउटेज की पुष्टि की है। कंपनी ने बताया कि प्लेटफॉर्म में तकनीकी खराबी आने के कारण सेवाएं ठप पड़ गई, जिन्हें अब ठीक कर दिया गया है। इससे चैटबॉट अब पहले की तरह काम करने लगा है और यूजर्स भी सर्विस का उपयोग कर पा रहे हैं।

हाल ही में लॉन्च हुआ यह टूल

आपको बताते चलें कि चैटजीपी ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए ChatGPT Translate नाम का टूल लॉन्च किया था। इस टूल का मेन काम ट्रांसलेट यानी अनुवाद करना है। इसकी खासियत है कि यह आपके अनुसार कंटेंट को ट्रांसलेट करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह हिंदी भाषा भी सपोर्ट करता है।

इंटरफेस की बात करें, तो चैटजीपीटी का टूल गूगल ट्रांसलेट जैसा है, जिसमें दो बॉक्स दिए गए हैं। इनमें पहले बॉक्स में कंटेंट डालना पड़ता है। दूसरे में भाषा चुननी पड़ती है। इसके बाद टूल उस चुनी गई भाषा में कंटेंट का ट्रांसलेट कर देता है। इसका उपयोग कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पर किया जा सकता है।