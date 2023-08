Chandrayaan 3 का विक्रम लैंडर आज शाम 6:04 बजे इतिहास रचने वाला है। ISRO के मून मिशन का यह अहम पड़ाव विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के साथ पूरा होगा। भारतीय स्पेस एजेंसी चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास अपने लैंडर को उतार कर इतिहास रच देगा। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर में मौजूद प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरकर वहां के वातावरण, सतह पर मौजूद खनिज आदि का अध्ययन करेगा। प्रज्ञान रोवर का वजन महन 26 किलोग्राम है और इसमें लगे मोटर की पावर जेनरेशन क्षमता घरों में इस्तेमाल होने वाले पंप से भी कम है।

ISRO इस बार चंद्रयान-2 की गलतियों को नहीं दोहराएगा। इसके लिए इसके लैंडर को AI बेस्ड कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ ट्रेन किया है, जो सेल्फ लैंडिंग करने में सक्षम है। इसरो ने मिशन शुरू होने से पहले इसकी गहन टेस्टिंग की है। आइए जनते हैं चांद की सतह की अध्ययन करने वाले प्रज्ञान रोवर के बारे में…

