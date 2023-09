Chandryaan 3: चांद पर आज होगी सुबह, ISRO ने बताया इस दिन जागेंगे प्रज्ञान और विक्रम

Chandrayaan 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोबारा जागने वाले हैं। ISRO ने X पोस्ट के जरिए बताया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित शिव शक्ति प्वाइंट पर आज यानी 20 सितंबर को सूर्योदय होगा। पिछले महीने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने शिव शक्ति प्वाइंट पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था। ISRO दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी है, जिसने दक्षिणी ध्रुव के इतने करीब अपना अतंरिक्षयान उतारा है। 2 सितंबर को चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा करके स्लीप मोड में चले गए थे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रूव पर लूनर नाइट के दौरान तापमान माइनस 200 डिग्री के करीब रहता है।

ISRO ने अपने X पोस्ट में लिखा है, शिवशक्ति प्वाइंट पर आज यानी चांद पर सूर्योदय होने की संभावना है। जल्द ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सही मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलने लगेगी। ISRO अब इनके गर्म होने का इंतजार कर रहा है। इनका तापमान बढ़ने के बाद इनके साथ 22 सितंबर को फिर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। 22 सितंबर को इसरो चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर से संपर्क स्थापित करने के बाद एक बार फिर से चांद पर अपना मिशन शुरू कर सकता है।

Sunrise is expected to have occurred at the Shiv Shakti point today and soon Vikram and Pragyan will be receiving usable amounts of sunlight!☀️⚡️#ISRO will now wait for them to heat up above a certain temperature before beginning attempts to re-establish communications with… pic.twitter.com/FSwGL8PK8M

