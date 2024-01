Ayodhya Ram Mandir WhatsApp Scam: अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह का आयोजन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। इस समारोह के लिए देशवासियों के बीच उत्साह का माहौल है। इसी उत्साह का फायदा कुछ साइबर क्रिमिनल्स लेने की फिराक में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो कुछ स्कैमर्स मासूम लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए WhatsApp scam का सहारा ले रहे हैं। जी हां, अब-तक व्हाट्सऐप मैसेज व कॉल के जरिए जहां स्कैमर्स लोगों को नौकरियां दिला रहे थे, वहीं अब स्कैमर्स लोगों की आस्था का फायदा उठा रहे हैं। ये स्कैमर्स यूजर्स को व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में हिस्सा लेने के लिए ‘Free VIP Entry’ पास दे रहे हैं। कहीं आप भी न बन जाएं इस स्कैम का शिकार, इसलिए जान लें पूरा मामला।

WhatsApp पर आया ‘Free VIP Entry’ मैसेज!

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो कुछ WhatsApp यूजर्स को अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह के लिए ‘Free VIP Entry’ पास मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। इस मैसेज में लिखा है, “You are getting VIP access at Ram Mandir’s inauguration on January 22; download the VIP Pass by installing the application।” इस मैसेज के जरिए यूजर्स को राम मंदिर वीआईपी एंट्री पास की आड़ में APK फाइल डाउनलोड करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की मानें, तो यह APK फाइल्स स्पाइवेयर क्या मैलवेयर से लैस हो सकती है, जो कि यूजर्स के निजी डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस तरह के VIP एंट्री पास वाले मैसेज न तो भारत सरकार द्वारा भेजे जा रहे हैं और न ही Ram Mandir Trust द्वारा। ऐसे में साफ संकेत मिलते हैं कि इसके पीछे साइबर क्रिमिनल्स का हाथ है, जो कि लोगों की आस्था का फायदा उठाकर अपनी ठगी को अंजाम देना चाहते हैं। अगर आप भी अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के लिए काफी उत्साहित हैं और आपको भी इस तरह का वीआईपी एंट्री पास वाला फेस व्हाट्सऐप मैसेज प्राप्त हुआ है, तो इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दें।

आपको बता दें, डिजिटल दौर में व्हाट्सऐप के जरिए मासूम लोगों को निशाना बनाना काफी आसान हो गया है। स्कैमर्स देशभर में चल रहे ट्रेंड को फॉलो करके लोगों को ठगने का नया-नया तरीका निकाल लेते हैं। अब-तक व्हाट्सऐप पर फेक कॉल व मैसेज के जरिए जालसाज लोगों को नौकरी का लालच देते हैं। वहीं, अब स्कैमर्स राम मंदिर के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।