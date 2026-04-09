Published By: Manisha | Published: Apr 09, 2026, 03:28 PM (IST)
WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स की लेकर आता रहता है। हाल ही में जानकारी मिली थी कि व्हाट्सऐप ने अपने चुनिंदा यूजर्स के लिए नया Username फीचर रोलआउट किया है। इस फीचर के तहत यूजर्स बिना नंबर शेयर करे व्हाट्सऐप चैट कर सकते हैं। इसी बीच अब व्हाट्सऐप के नए फीचर की जानकारी सामने आई है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो व्हाट्सऐप ग्रुप में जल्द ही नया फीचर दस्तक देने वाला है। इस फीचर के तहत यूजर्स केवल मेंशन वाले ऑप्शन के साथ नए मेंबर को ग्रुप में एड कर सकते हैं। आइए जानते हैं व्हाट्सऐप के इन नए फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp का तोहफा, अब बिना नंबर शेयर किए होगी चैट, इन यूजर्स को मिला नया Username फीचर!
Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में WhatsApp beta for Android 2.26.14.7 अपडेट का हवाला देते हुए नए फीचर्स की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट की मानें, तो व्हाट्सऐप में जल्द ही Mention Picker नाम का फीचर दस्तक देने वाला है। इस फीचर के तहत व्हाट्सऐप ग्रुप में आप किसी नए कॉन्टेक्ट को @ लगाकर मेंशन करते हैं, तो आप उसे ग्रुप में एड भी कर सकेंगे। और पढें: WhatsApp CarPlay ऐप से उठा पर्दा, ड्राइव करते वक्त आसानी से कर पाएंगे चैटिंग
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WhatsApp is rolling out a feature that lets users add new members in their group chats from the mention picker, and it’s available to some beta testers!
This feature is compatible with earlier updates.https://t.co/8gZcmfoOok pic.twitter.com/aQ1foV02jF
— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 8, 2026
इस रिपोर्ट में फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि जल्द ही इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में नया फीचर दस्तक दे सकता है, जिसमें आप चैट के टेक्स्ट बार में सिर्फ @ लगाकर किसी कॉन्टेक्ट को ग्रुप में एड कर सकते हैं। @ लगाकर जब आप कॉन्टेक्ट का नाम टाइप करेंगे, तो आपको उसके बगल में Add का ऑप्शन दिखेगा। एड पर क्लिक करके आप उन्हें ग्रुप में एड कर सकेंगे। फिलहाल, व्हाट्सऐप का यह फीचर अपने टेस्टिंग फेज में है। हालांकि, इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट होने में थोड़ा समय लग सकता है।
हाल ही में इसी रिपोर्ट के तहत जानकारी मिली थी कि व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए नया Username फीचर रोलआउट कर दिया है। इस फीचर के तहत यूजर्स बिना नंबर शेयर करे सिर्फ यूजरनेम की मदद से अनजान शख्स से व्हाट्सऐप पर चैट कर सकते हैं। रिपोर्ट की मानें, तो उस वक्त कंपनी ने इस फीचर को कुछ ही यूजर्स के लिए रोलआउट किया है। हालांकि, आने वाले समय में यह सभी यूजर्स को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें एंड्रॉइड व आईओएस यूजर्स शामिल होंगे।
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